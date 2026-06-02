Una argentina busca el amor en Nigeria con un hombre menor

Susana K, una mujer de 59 años, ha decidido buscar la felicidad a través de una relación con un hombre nigeriano 18 años menor, lo que refleja una tendencia creciente en las relaciones intergeneracionales.

Hoy 07:01

Susana K, una mujer de 59 años residente en Córdoba, Argentina, ha tomado la decisión de reconstruir su vida amorosa tras la muerte de su esposo. A través de redes sociales, conoció a Ememma, un hombre nigeriano 18 años menor que ella.

Ememma, que reside en Nigeria, ha aprendido español gracias a Susana, lo que ha facilitado su comunicación. Ella relata que, tras un tiempo de intercambios virtuales, decidió volar hasta Ghana para encontrarse con su nuevo amor, ya que él le advirtió que su país de origen podría ser peligroso para mujeres.

En mayo de 2024, Susana emprendió un viaje que la llevó desde Córdoba a Brasil, luego a Francia y finalmente a Ghana, acumulando más de 35 horas de vuelo. El encuentro resultó ser una velada romántica llena de emociones.

Durante su estancia de 12 días en Ghana, Susana tuvo la oportunidad de conocer a la familia de Ememma, incluyendo a su hija, que también viajó para conocer a la pareja. Juntos disfrutaron de días de playa, donde Susana se sintió como la distinta en un entorno donde predominaban los africanos.

Al momento de separarse, ambos ya habían diseñado un plan para que Ememma pudiera visitar Argentina, aunque hasta el momento no ha sido posible debido a problemas con la visa. Susana regresó al país africano a finales del año pasado para pasar más tiempo con él.

Este tipo de relaciones no son un fenómeno aislado. Según la profesora de psicología Kwak Keum-joo, hay una creciente tendencia de mujeres que eligen parejas más jóvenes, influenciada por factores económicos y la independencia de las mujeres en el ámbito laboral.

Kwak señala que, aunque históricamente se creía que los hombres preferían mujeres más jóvenes por su capacidad de reproducción, hoy en día, muchas mujeres tienen la capacidad económica de elegir a sus parejas sin depender de la riqueza masculina, lo que ha desafiado normas tradicionales en el matrimonio.