Aberrante: detienen a sujeto acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 7 años

La niña fue internada tras presentar un cuadro y síntomas compatibles con un abuso. La denuncia de su madre derivó en la inmediata intervención policial y judicial. Sucedió en Fernández.

Hoy 09:45

Un grave hecho que involucra a una menor de 7 años es investigado por la Justicia, luego de que la niña fuera internada con lesiones y síntomas compatibles con una situación de abuso sexual.

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Según fuentes policiales, la menor, domiciliada junto a su madre en el barrio Belgrano de la ciudad de Fernández, fue atendida el pasado 29 de mayo por un cuadro de infección urinaria, tras presentar previamente sangrado y dolencias. Sin embargo, horas más tarde regresó al centro de salud acompañada por su progenitora debido a un empeoramiento de su estado, con inflamación, abundante flujo vaginal, dolores y dificultad para caminar.

Ante este escenario, personal médico decidió entrevistar en privado a la madre, quien finalmente manifestó que la niña habría sido víctima de una situación de abuso por parte de su padrastro.

De inmediato, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de Gustavo Emilio Castañares, de 32 años, quien fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia.

La menor fue examinada por la Dra. Griggio, quien dispuso su internación en el nosocomio local, donde permanece bajo observación médica y con tratamiento acorde a su estado de salud.

En tanto, la causa es investigada por la fiscal de turno, Alicia Falcione, del equipo especializado en delitos contra la integridad sexual, quien ordenó la recepción formal de la denuncia, la continuidad de las medidas procesales y la intervención del Cuerpo Médico Forense.

El caso se encuentra en plena etapa investigativa, mientras se resguarda la integridad y el acompañamiento de la menor.