“Fue una muerte violenta y cruel”: el abogado de la mamá de Agostina brindó detalles de la autopsia

Carlos Nayi sostuvo que las pruebas incorporadas a la causa apuntaron a la participación de otros involucrados en el hecho.

Hoy 10:15

La investigación por la muerte de Agostina se encuentra en pleno desarrollo. El abogado Carlos Nayi, quien representa a la mamá y a los abuelos maternos de Agostina, dio detalles de los resultados preliminares de la autopsia y de los avances de la causa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El letrado confirmó que la muerte de la adolescente fue “violenta y cruel” y confirmó: “Hubo signos de ataque y de defensa“. También hizo hincapié en el agravamiento de la carátula de homicidio a femicidio: “Tiene una única pena, en caso de ser declarado culpable, que es perpetua“, detalló.

Nayi también confirmó que la muerte de la adolescente ocurrió en la casa de Claudio Barrelier entre las últimas horas del sábado 23 y las primeras de la madrugada del domingo 24.

“Estoy en condiciones de confirmar que esta muerte violenta, cruel, despiadada, se llevó adelante en el domicilio Juan del Campillo 878, donde vive la persona que hoy está detenida", reveló.

Además, dijo que desde la noche del sábado, hasta el lunes, cuando el acusado salió de la casa en un Ford Ka negro con los restos de la menor en dirección al descampado donde los arrojó, hubo gente en el domicilio y esas personas están en el radar de la Justicia.

“Él no vivía solo en esa casa, en Juan del Campillo vivía una menor, que es su hija de 11 años, vivía su esposa, en el primer piso vivía otra familia. Tal vez en la ejecución material no haya intervenido otra persona, pero es infantil pensar y convencerse que desde esa fecha hasta el lunes, los otros no hayan tenido conocimiento“, indicó.

“Es difícil que las personas que vivieran con el no hayan notado nada, ni siquiera cambios en el estado de animo, la variación en la conducta, en la dinámica de vida de este hombre", agregó el abogado.

“Que caigan todos, no es este (Barrelier) el único responsable. Los que encubrieron, los que aportaron económicamente, los que vieron y callaron. Los que en medio de una conmoción nacional guardaron silencio", remarcó.

También puso el foco sobre la novia o amante del acusado, que fue quién le prestó el Ford Ka negro en el que trasladó los restos: “Esta mujer no es coherente, es contradictoria, debe ser examinada a fondo, junto con otros. Está claro que le presto el auto y que luego se lavó“.

Nayi explicó que la investigación se encuentra en una etapa “embrionaria”, que aún queda mucho por averiguar. En primer lugar, como el resultado de la autopsia no fue concluyente, el abogado reveló que están a la espero de los resultados de otros estudios de rigor, que aportaran información sobre la muerte de Agostina.

En segundo lugar, afirmó que la Justicia está trabajando en determinar otras responsabilidades en el hecho. “Que algunas personas no estén imputadas no significa que estén fuera del radar de los investigadores, al contrario, se esta examinando todo", aseguró.

En tercer lugar, Nayi aseguró que sus representados buscan que se consideren todos los agravantes contra Barrelier: “La posición de asimetría de poder, haberse aprovechado de la situación de vulnerabilidad. Y, además, esta querella pidió que se contemplen los otros agravantes: ensañamiento, premeditación y alevosía“.

Por último, contó que en las últimas horas, los abuelos maternos pasaron a ser agregados a la causa como querellantes, en el lugar de Melisa Heredia, la mamá de Agostina, aunque aclaró que esto no la ubica en el lugar de sospechosa.

“Sigue la causa de cerca, no como querellante porque por una cuestión lógica debía despejarse el camino, teniendo en cuenta de que la persona detenida había mantenido una relación sentimental con ella, luego transformada en amistad. Pero esto no significa ni por asomo un grado de sospecha en contra de ella“, afirmó.

En cuanto a la salud de Melisa, Nayi reveló que sigue internada, aunque experimentó una leve mejoría en las últimas horas. Por último, remarcó que sus tres representados piden justicia, así como también lo hace toda la sociedad que resultó conmocionada con este caso.