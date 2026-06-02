“El victimario siempre deja rastros”: la mirada del forense Horacio Alfano sobre el crimen de Agostina

El especialista destacó la importancia de la evidencia biológica y del trabajo conjunto entre peritos e investigadores.

Hoy 10:59

El caso de Agostina Vega conmocionó a la sociedad y generó múltiples debates en torno al perfil del presunto autor del crimen. En diálogo con Radio Panorama, el médico forense del Poder Judicial, Dr. Horacio Alfano, aportó una mirada profesional sobre aspectos vinculados a la psicopatía y al trabajo pericial que se realiza en investigaciones de este tipo.

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En primer lugar, el especialista aclaró que la psicopatía suele ser un concepto utilizado de manera incorrecta. “Se trata de un conjunto de rasgos de personalidad caracterizados por una marcada falta de empatía, incapacidad para sentir culpa o remordimiento, tendencia a la manipulación, superficialidad emocional y conductas antisociales. Sin embargo, no todas las personas con estos rasgos cometen delitos y la psicopatía no es sinónimo de violencia”, explicó.

Alfano señaló además que actualmente la psicopatía no figura como un diagnóstico independiente dentro de los manuales médicos, aunque muchas de sus características pueden relacionarse con el trastorno antisocial de la personalidad.

“Estamos hablando de personas que suelen ser manipuladoras, encantadoras y saben perfectamente lo que hacen. Son individuos que comprenden que causan daño. Esto es diferente a una persona psicótica, que puede estar desprendida de la realidad”, remarcó.

Respecto al caso de Agostina, el médico forense pidió cautela ante las numerosas especulaciones que surgieron en los últimos días. “Se está opinando mucho y con demasiada liviandad. Hay que esperar las evaluaciones forenses para tener una mirada integral de los hechos”, sostuvo.

Sobre las características del crimen, indicó. “El nivel de violencia ejercido sobre la víctima es muy importante. Habrá que esperar las pericias y los métodos complementarios para establecer con precisión qué ocurrió". explicó.

En relación con el desmembramiento del cuerpo, Alfano consideró que este tipo de acciones suele estar orientado a dificultar la investigación y ocultar evidencias. No obstante, destacó que la ciencia forense cuenta actualmente con herramientas capaces de aportar información determinante.

“Nos apoyamos en la anatomía patológica, la toxicología y numerosos estudios complementarios que hoy son indispensables para arribar a conclusiones precisas. Más allá de lo que revele la autopsia sobre el mecanismo de muerte, existen múltiples elementos que pueden orientar la investigación”, afirmó.

Finalmente, recordó uno de los principios fundamentales de la criminalística: la transferencia de evidencia entre víctima y victimario.

“Existe una ley de transferencia que indica que quien comete un delito siempre deja algo en la escena o se lleva algo de ella. Puede tratarse de saliva, cabello, fibras o cualquier otro rastro biológico. Un trabajo coordinado entre médicos forenses, investigadores, criminalistas, policías y magistrados permite llegar a conclusiones sólidas y esclarecer los hechos”, concluyó.