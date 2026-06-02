Humanidades celebró a los profesionales de la Sociología y los 40 años de una de sus carreras pioneras

La Facultad de Humanidades de la UNSE conmemoró el Día del Sociólogo y la Socióloga con una jornada de reflexión y homenaje a cuatro décadas de formación académica y compromiso social.

Hoy 11:14

Con una jornada de reflexión, intercambio y celebración, la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE conmemoró el Día del Sociólogo y la Socióloga y los 40 años de la Licenciatura en Sociología, una de las carreras pioneras y más emblemáticas de la unidad académica.

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Las actividades reunieron a estudiantes, docentes, egresados y miembros de la comunidad universitaria en distintas mesas de diálogo destinadas a analizar el recorrido histórico de la carrera, sus aportes a la sociedad santiagueña y los desafíos actuales de la disciplina.

El momento de cierre estuvo marcado por el panel "¿Qué significa hacer sociología en Santiago del Estero?", que contó con la participación de la Dra. Ana Teresa Martínez, referente de las ciencias sociales y ex directora del Instituto de Estudios para el Desarrollo Social (INDES), y de la Lic. Natividad Nassif, actual ministra de Salud de la provincia, ex rectora de la UNSE y ex decana de la Facultad de Humanidades.

Durante el encuentro, ambas compartieron reflexiones sobre la construcción de la sociología en la provincia, el papel de la universidad pública en la formación de profesionales comprometidos con la realidad social y la vigencia de una disciplina fundamental para comprender los procesos políticos, económicos y culturales de la actualidad.

En representación del Equipo de Gestión que conduce Humanidades, la decana Sandra Moreira y la vicedecana Carla Ferreyra destacaron la relevancia de esta conmemoración para una carrera que forma parte de la historia institucional de la facultad y que, a lo largo de cuatro décadas, ha contribuido a la formación de generaciones de sociólogos y sociólogas que hoy se desempeñan en ámbitos académicos, de investigación, gestión pública y organizaciones de la sociedad civil.

Asimismo, valoraron el compromiso de docentes, estudiantes y egresados, que sostienen y enriquecen cotidianamente la carrera, fortaleciendo su aporte al desarrollo de las ciencias sociales en Santiago del Estero y la región.

Las autoridades también expresaron su reconocimiento a la coordinación de la Licenciatura en Sociología por la organización de la jornada y agradecieron la participación de estudiantes, docentes y graduados que formaron parte de las distintas actividades propuestas.

La celebración concluyó con un brindis compartido, en un clima de encuentro y reconocimiento a una carrera que, a 40 años de su creación, continúa formando profesionales comprometidos con la comprensión y transformación de la realidad social.