La Cañada promovió una jornada integral de cuidado y prevención para las mujeres

Con una amplia participación de vecinas, la propuesta combinó concientización, atención sanitaria, actividad física y espacios de bienestar en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.

Hoy 11:12

Con una importante convocatoria de vecinas de la localidad y zonas cercanas, la Comisión Municipal de La Cañada desarrolló una jornada especial en el Polideportivo Municipal en conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, una propuesta orientada a promover hábitos saludables, la prevención y el bienestar integral.

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La actividad contó con la presencia del comisionado municipal, Prof. Cristian Abiakel, quien acompañó a las participantes durante una tarde que combinó espacios de concientización, atención sanitaria, recreación y actividades físicas.

Durante el encuentro se abordaron las diez claves fundamentales para una salud integral, en una charla de sensibilización encabezada por la licenciada Daiana Funston, integrante de la Oficina de la Mujer. Además, el personal del Hospital Distrital de La Cañada brindó acompañamiento y asistencia con equipamiento sanitario, reforzando el acceso a información y servicios vinculados al cuidado de la salud.

La jornada también incluyó espacios destinados al bienestar físico y emocional, con sesiones de masajes a cargo de Natalia Castillo y una clase de gimnasia dirigida por el profesor Ema Ponce, que convocó a numerosas participantes.

Como cierre, se realizaron sorteos y entrega de presentes a las asistentes, en un clima de celebración y reconocimiento a las mujeres de la comunidad.

Al referirse a la iniciativa, el comisionado Cristian Abiakel destacó el compromiso de la gestión municipal con la promoción de la salud y el acompañamiento permanente a las mujeres.

"Entendemos que la salud de las mujeres debe ocupar un lugar central en las políticas públicas. Por eso impulsamos espacios de encuentro, prevención y concientización que permitan acercar información, promover hábitos saludables y fortalecer el acompañamiento a cada vecina de nuestra comunidad", expresó.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre las distintas instituciones para garantizar acciones concretas en beneficio de la población.

"Nuestro objetivo es seguir consolidando un Estado local presente, que escuche, acompañe y cuide a las mujeres en cada etapa de su vida. Estas jornadas son una muestra de ese compromiso y de la importancia de trabajar unidos para mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad", agregó.

En ese marco, desde la Comisión Municipal destacaron el acompañamiento de la diputada provincial Nilda Moyano, por su permanente labor en la promoción de iniciativas vinculadas al cuidado y protección de las mujeres, así como también el respaldo del Gobierno de la Provincia para la concreción de este tipo de actividades.

La propuesta formó parte de las acciones impulsadas por la comuna para fortalecer la prevención, la promoción de la salud y la participación comunitaria, contribuyendo al bienestar integral de las mujeres de La Cañada.