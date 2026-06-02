Invitan a participar de un cursillo prematrimonial para parejas que desean recibir el sacramento del Matrimonio

La actividad se realizará el próximo 6 de junio en la Parroquia Sagrado Corazón. Está destinada a novios que buscan prepararse para la vida matrimonial desde una perspectiva cristiana.

Hoy 11:55

El Movimiento Familiar Cristiano invitó a los novios que estén decididos a construir un proyecto de vida en común y deseen recibir el sacramento del Matrimonio a participar del Servicio de Inmediata Preparación al Matrimonio, una propuesta formativa que se brinda mensualmente como servicio a la comunidad.

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Desde la organización destacaron la importancia de la preparación previa al matrimonio y recordaron las palabras del papa Francisco en la exhortación apostólica Amoris Laetitia: “El matrimonio es una vocación, en cuanto que es una respuesta al llamado específico a vivir el amor conyugal como un signo imperfecto del amor entre Cristo y la Iglesia. Por lo tanto, la decisión de casarse y crear una familia debe ser fruto de un discernimiento vocacional”.

Durante el cursillo se abordarán diversos temas vinculados a la vida matrimonial y familiar, entre ellos: el matrimonio como vocación querida por Dios, la espiritualidad conyugal, la paternidad responsable y la educación de los hijos.

La jornada se llevará a cabo el viernes 6 de junio, a partir de las 14, en la Parroquia Sagrado Corazón, ubicada sobre avenida Colón, entre calles Güemes y Alvarado.

Los interesados en participar pueden solicitar mayor información e inscribirse comunicándose al teléfono 385 4933114.