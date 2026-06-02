Un jugador de Boca puso en duda su futuro y no descartó irse del club: “No sé qué va a pasar”

El futbolista busca sumar minutos de rodaje luego de superar una cirugía en la rodilla derecha a principios de año.

Hoy 12:56

Mientras continúa trabajando para dejar atrás la lesión que lo marginó gran parte de la temporada 2026, Carlos Palacios también comenzó a ser protagonista de las especulaciones sobre el próximo mercado de pases de Boca Juniors.

El mediocampista chileno, que atraviesa la etapa final de recuperación de una sinovitis en la rodilla derecha, reconoció que no sabe qué ocurrirá con su futuro y dejó abierta la puerta a una posible vuelta a Colo Colo, el club donde alcanzó uno de los mejores momentos de su carrera.

Boca no apura su regreso

Palacios ya volvió a entrenarse junto al plantel profesional, aunque en Boca optaron por manejar su recuperación con cautela para evitar cualquier recaída.

Por ese motivo, el chileno no fue convocado para el último compromiso del Xeneize, encuentro que terminó con la eliminación del equipo en la Copa Libertadores y que marcó el final del ciclo de Claudio Úbeda como entrenador.

La intención del cuerpo médico es que el futbolista recupere plenamente su condición física antes de recibir el alta competitiva.

Colo Colo sigue de cerca su situación

En medio de este escenario, surgieron versiones sobre un posible interés de Colo Colo para repatriarlo.

Consultado sobre esa posibilidad, Palacios evitó cerrar cualquier puerta.

"Tengo contrato con Boca, pero no sé qué va a pasar conmigo. Ahí siempre las puertas van a estar abiertas para todos", expresó en declaraciones a TNT Sports.

Más adelante, al ser consultado específicamente por una eventual vuelta al conjunto chileno, volvió a mostrarse prudente.

"No lo sé, lo tiene que decidir él. Depende de él, del club. No sé qué es lo que quieren y si me quieren, en realidad no tengo idea", afirmó.

Su paso por el Xeneize

Palacios llegó a Boca a comienzos de 2025 durante la gestión de Fernando Gago, en una operación que rondó los cinco millones de dólares.

Desde entonces disputó 36 partidos oficiales, convirtió tres goles y aportó cuatro asistencias con la camiseta azul y oro.

Además, mantiene contrato vigente con la institución hasta diciembre de 2029, por lo que cualquier movimiento dependerá de las decisiones que tome la dirigencia de cara al nuevo proyecto deportivo.

Un mercado que promete movimiento

Con la salida confirmada de Claudio Úbeda y la búsqueda de un nuevo entrenador, Boca se prepara para afrontar semanas decisivas en materia de planificación.

En ese contexto, la situación de Palacios aparece como una de las incógnitas a resolver. Mientras trabaja para volver a las canchas, el chileno aguarda definiciones sobre su futuro, sin descartar ninguna posibilidad para la próxima temporada.