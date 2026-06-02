Primera imagen oficial de Kirsten Dunst en la secuela de Minecraft

La actriz dará vida a Alex, uno de los íconos del videojuego, en una secuela que promete expandir el universo como nunca antes.

Hoy 13:28

La esperada secuela del fenómeno cinematográfico basado en el videojuego más vendido de todos los tiempos ya está en marcha. Minecraft 2 comenzó su rodaje en Nueva Zelanda y en las últimas horas reveló la primera imagen de Kirsten Dunst en el set, confirmando uno de los rumores más comentados entre los fans.

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La actriz nominada al Oscar interpretará a Alex, uno de los personajes más reconocibles del universo Minecraft y figura inseparable de Steve dentro de la iconografía del juego. Su incorporación sugiere que el personaje tendrá un rol clave en la historia y no se limitará a una simple aparición.

El primer vistazo llegó a través de un video detrás de escena presentado durante el evento Minecraft Live, donde también participaron Jack Black, Jason Momoa y Danielle Brooks. Entre imágenes del rodaje, bromas y adelantos, Dunst apareció brevemente saludando al público y anunciando el estreno de la película para el próximo verano.

Aunque se trata de una aparición corta y sin grandes escenas de acción, el momento fue suficiente para confirmar oficialmente su participación y desatar la expectativa de los seguidores del videojuego.

El proyecto llega tras el rotundo éxito de la primera película, que sorprendió en taquilla y se acercó a los mil millones de dólares, consolidando una adaptación que en un principio generaba dudas por su estética basada en bloques.

De cara a esta nueva entrega, el elenco adelantó que la historia será mucho más ambiciosa. Danielle Brooks aseguró que la película llevará a los espectadores “mucho más profundo” dentro del universo Minecraft, lo que abre la puerta a nuevos biomas, criaturas inéditas y territorios que no fueron explorados anteriormente.

La frase no pasó desapercibida entre los fans, que esperan una mayor fidelidad y aprovechamiento del vasto mundo que el videojuego ha construido a lo largo de los años con sus constantes actualizaciones.

Con un público que ya comprende las reglas básicas del Overworld, todo indica que Minecraft 2 buscará arriesgar más y expandir su universo en la pantalla grande. Y con la incorporación de Kirsten Dunst como Alex, la aventura promete sumar una pieza fundamental para dar ese salto.