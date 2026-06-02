Racing acelera la búsqueda de DT: ya hubo un primer contacto con Nico Diez

El entrenador de Argentinos Juniors es el principal apuntado por Diego Milito para reemplazar a Gustavo Costas. Su contrato vigente y la cláusula de salida aparecen como los principales obstáculos.

Hoy 14:32

La dirigencia de Racing Club continúa trabajando en la elección del nuevo entrenador tras la salida de Gustavo Costas, y el nombre que hoy encabeza la lista de candidatos es el de Nico Diez.

Según trascendió, Sebastián Saja, director deportivo de la Academia, ya mantuvo un primer contacto con el actual técnico de Argentinos Juniors, quien es considerado por Diego Milito como la opción ideal para encabezar el nuevo proyecto futbolístico.

La principal traba para su llegada

Más allá del interés de Racing, la negociación no se presenta sencilla.

Diez tiene contrato vigente con Argentinos Juniors hasta 2027, luego de haber renovado y mejorado sus condiciones contractuales en diciembre pasado.

Además, su vínculo contempla una cláusula de salida de 250 mil dólares, un aspecto que la dirigencia académica deberá evaluar si decide avanzar formalmente por el entrenador.

Por el momento, Milito no tendría intenciones de generar conflictos institucionales con la dirigencia del club de La Paternal, por lo que cualquier movimiento dependerá también de la postura que adopte Argentinos.

Un entrenador en crecimiento

Nico Diez se transformó en uno de los técnicos con mayor proyección del fútbol argentino.

Al frente de Argentinos Juniors consiguió llegar a la final de la Copa Argentina 2025 y alcanzó las semifinales del Torneo Apertura 2026, campañas que despertaron el interés de varios clubes.

Su perfil, su conocimiento del fútbol argentino y su identificación con Racing son factores que seducen a la conducción encabezada por Milito.

Su vínculo con la Academia

Diez conoce bien el mundo Racing.

Como futbolista vistió la camiseta de la Academia entre 1996 y 2001, mientras que años más tarde regresó al club como integrante del cuerpo técnico de Sebastián Beccacece durante el ciclo desarrollado entre 2020 y 2021.

Ese pasado en Avellaneda aparece como otro elemento que juega a favor de una eventual llegada.

Los otros nombres que analiza Racing

La búsqueda del sucesor de Costas continúa abierta y la dirigencia mantiene otras alternativas en carpeta.

Entre los entrenadores que aparecen en consideración figuran Hernán Crespo, Javier Mascherano, Jorge Sampaoli, Luis Zubeldía y Guillermo Barros Schelotto.

Sin embargo, algunos de ellos también tienen contratos vigentes o situaciones particulares que podrían complicar una negociación.

Mientras tanto, Racing intenta cerrar cuanto antes la contratación de su nuevo entrenador para comenzar a planificar el segundo semestre y dejar atrás un período marcado por los malos resultados y la conflictiva salida de Gustavo Costas, una decisión que generó fuertes cuestionamientos por parte de los hinchas.