La revancha de Nicolás: tocó fondo por las adicciones, logró recuperarse y hoy da esperanza

A tres años de dejar el consumo, Nicolás Sayago compartió en Noticiero 7 su historia de lucha y recuperación.

Hoy 15:23

Nicolás Sayago atravesó una dura batalla contra las adicciones y hoy, a tres años de haber dejado el consumo, decidió transformar su historia en un mensaje de esperanza para otras personas que atraviesan situaciones similares.

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Invitado a Noticiero 7, Nicolás estuvo acompañado por su mamá, Eugenia, quien fue una pieza clave en el proceso que le permitió iniciar una nueva vida.

“Estoy contento y agradecido por este tiempo. Soy consciente de que la recuperación la elijo todos los días. Esta es una batalla de todos los días y hoy elijo vivir así”, expresó Nicolás.

El joven recordó que antes de iniciar su tratamiento había intentado dejar el consumo en varias oportunidades, pero no podía sostenerlo solo. “Yo estando en consumo quería parar, pero es difícil cuando tu cuerpo se hace dependiente. Para mí fue necesaria la internación, alejarme, aislarme y dedicarme un tiempo a volverme a encontrar”, contó.

También reconoció que el amor por su familia estaba presente, pero que la abstinencia era más fuerte. “Lo sentía, pero no podía parar. He llegado a decirle a mi mamá: ‘encerrame, cerrá las puertas que tengo ganas de consumir y no me dejes ir’”, relató.

Eugenia, su mamá, recordó aquel momento como uno de los más difíciles de su vida. “Ayer fue un día emocionante. Recordábamos aquel día en que decidimos internarlo. Él no se quería internar. Cuando volví del trabajo había limpiado y abierto toda la casa, como diciendo: ‘no me internes, ya estoy cambiando’”, expresó.

La mujer contó que el proceso no solo transformó a Nicolás, sino también a toda la familia. “El adicto enferma a toda la familia. Nosotros también nos enfermamos como familia. Por eso trabajamos en conjunto: adicto, familia y comunidad”, señaló.

Hoy, Nicolás insiste en la importancia de pedir ayuda y de entender que la recuperación no se logra en soledad. “Solo no se puede. Yo lo intenté mucho tiempo solo, a mi manera, entrenando, yendo a la iglesia, saliendo a correr. Pero a veces la fuerza de voluntad no alcanza”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que el tratamiento le dio herramientas para sostener su nueva vida. “Hoy cuento con muchas herramientas para no volver a elegir, para no exponerme, para no ir a lugares de riesgo y para no abrirle puertas al consumo”, explicó.

Junto a su mamá, Nicolás también acompaña a otras personas y familias que atraviesan situaciones similares. “Hoy soy una luz de esperanza para ese adicto o esa adicta, y mañana van a ser ellos. Cuando se pasa el mensaje de la recuperación, creo que es mucho más fácil”, sostuvo.

Durante la entrevista, ambos dejaron sus contactos para quienes necesiten orientación o acompañamiento: 3855-919836 y 3856-097844.