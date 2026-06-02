Pampita muestra su felicidad por la reconciliación con Martín Pepa

Pampita comparte su felicidad en Instagram tras asistir a un evento de polo en Inglaterra junto a Martín Pepa, evidenciando su reconciliación.

Hoy 15:21

Pampita y Martín Pepa han reavivado su relación, mostrando una conexión más fuerte que nunca. A menos de un mes de haber decidido volver a apostar al amor, la famosa modelo acompañó a su pareja a un evento de polo de gran relevancia.

En su cuenta de Instagram, Pampita publicó una historia donde refleja su felicidad por estar junto a él en un importante partido de polo que tuvo lugar en Inglaterra.

La modelo posó con una amplia sonrisa junto a su novio en el exclusivo Royal Country of Berkshire Polo Club, situado a las afueras de Londres, lo que evidencia su satisfacción por la relación.

Pampita estuvo presente en la final del Club Tropicana Cup, un torneo de polo tradicional que se celebra en Windsor, Inglaterra, donde los amantes del deporte ecuestre se reúnen para disfrutar de esta emocionante competencia.

Además de asistir a este evento deportivo, en días recientes, Pampita y Martín Pepa también han explorado diversas atracciones turísticas, incluyendo ferias de antigüedades, librerías vintage y paisajes cautivadores.

Tras anunciar su reconciliación, Pampita aseguró que el amor entre ellos permanece intacto. En una entrevista, explicó cómo logran mantener su vínculo a pesar de la distancia que a menudo los separa debido a sus compromisos laborales.

“Nos queremos mucho. Las veces que nos separamos, siempre ha sido en rebuenos términos. Nunca hubo terceros, siempre hubo amor y cariño”, afirmó Pampita, resaltando la importancia de la comunicación en su relación.

La modelo también expresó su convicción de que esta nueva etapa en su relación será exitosa, a pesar de los desafíos que enfrentan. “Obviamente, hay que reorganizarse, pero, bueno, seguiremos así intentando todas las veces que sea necesaria”, concluyó con un tono optimista.