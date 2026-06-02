Cinco docentes volcaron sobre la Ruta 89 cuando viajaban hacia Colonia El Simbolar

El accidente ocurrió cerca de las 8 de la mañana a la altura de Cañada Escobar. Los ocupantes del vehículo se dirigían a cumplir funciones en la Escuela N° 1167.

Hoy 10:27

Cinco docentes protagonizaron un vuelco este martes por la mañana sobre la Ruta Nacional 89, cuando se trasladaban desde Clodomira hacia Colonia Simbolar para cumplir con sus actividades laborales.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El accidente se registró alrededor de las 7.50, a la altura de la localidad de Cañada Escobar, cuando un Chevrolet Corsa conducido por Alejandra del Valle Delgado, de 43 años, perdió el control por causas que aún son materia de investigación.

En el vehículo también viajaban Silvina Analía Suárez, Claudia Alejandro Benavídez, Enrique Gustavo Barrionuevo y Gustavo Alberto Herrera, todos docentes que se dirigían a desempeñar sus tareas en la Escuela N° 1167 de Colonia Simbolar.

Tras conocerse el hecho, integrantes de la comunidad educativa se dirigieron al lugar del accidente. En diálogo con Radio Panorama, Yesica, docente de la institución, contó que rápidamente tomaron conocimiento de lo ocurrido y que sus compañeros recibieron asistencia médica.

Como consecuencia del vuelco, Claudia Benavídez fue derivada al Centro Integral de Salud Banda (CISB) para una evaluación más exhaustiva, mientras que Gustavo Herrera manifestó dolores y recibió atención médica en el lugar.

Desde la escuela señalaron que la directora se comunicó con el resto del personal para informar que todos los involucrados estaban siendo asistidos y que se encontraban fuera de peligro.

Además, algunos compañeros indicaron que una de las hipótesis es que el vehículo habría sido encandilado por otro rodado mientras circulaba por la ruta, situación que habría provocado la pérdida de control y el posterior vuelco. No obstante, esta versión aún no fue confirmada oficialmente.

“Fue una desgracia con suerte”, expresaron desde la comunidad educativa al referirse al accidente.