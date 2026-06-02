Cambios en el control de autopartes y neumáticos: qué establece la nueva normativa

La resolución actualiza requisitos técnicos y dispone que los productos brinden información de seguridad mediante códigos QR.

Hoy 10:06

El Gobierno introdujo cambios en el sistema de identificación de autopartes y neumáticos mediante códigos QR y extendió los plazos para que los fabricantes e importadores puedan adecuar el stock existente al régimen vigente desde junio de 2025.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La medida fue oficializada este martes mediante la resolución 93, publicada en el Boletín Oficial y busca facilitar la implementación del sistema.

La normativa ajusta el esquema creado en 2025, que obliga a fabricantes e importadores de autopartes de seguridad a incorporar un Código QR que detalle los datos del fabricante o importador, la marca, el modelo, el número de pieza, el país de origen y la certificación del producto.

El Gobierno argumentó que, durante la implementación del régimen, recibieron observaciones por parte de las cámaras representativas del sector automotor y autopartista vinculadas a determinados aspectos operativos del sistema.

Uno de los cambios principales que introduce la resolución es una excepción para aquellos insumos en las que resulte “materialmente imposible” colocar un código QR, como los neumáticos. La información podrá consultarse en el punto de venta o de entrega.