La Follia llega a Santiago con un concierto de música barroca iberoamericana

El ensamble tucumano se presentará el próximo 7 de junio en el Salón de los Espejos del Teatro 25 de Mayo.

Hoy 10:55

Este domingo 7 de junio, el reconocido ensamble tucumano La Follia se presentará en el Salón de los Espejos del Teatro 25 de Mayo con el concierto “Entre dos álamos verdes: Ecos de Ultramar”, una propuesta dedicada a las músicas del Renacimiento y el Barroco hispánico.

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La función comenzará a las 20 horas, con apertura de puertas prevista para las 19, y formará parte de la agenda cultural de la capital santiagueña vinculada a la música histórica y al patrimonio artístico latinoamericano.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma NorteTicket y también pueden adquirirse en la boletería del Teatro 25 de Mayo.

Fundado en Tucumán en 2015, La Follia se consolidó como uno de los principales referentes de la música antigua en el Noroeste Argentino. Su propuesta artística se basa en la interpretación histórica de repertorios europeos y latinoamericanos de los siglos XVI al XVIII, utilizando instrumentos de época y criterios musicales sustentados en investigaciones sobre el período colonial.

Además de rescatar obras ampliamente reconocidas, el conjunto se destaca por recuperar repertorios poco difundidos provenientes de archivos históricos de Sudamérica, acercando al público un valioso patrimonio musical.

La llegada del ensamble a Santiago del Estero se produce luego de una destacada presentación en Catamarca, donde participó de las actividades de cierre de la Semana de los Museos. En aquella oportunidad, ofreció un recorrido musical de aproximadamente 80 minutos a través de obras inspiradas en compositores como Juan del Encina, Gaspar Sanz y Antonio Martín y Coll, además de piezas anónimas conservadas en archivos coloniales latinoamericanos.

El programa “Entre dos álamos verdes: Ecos de Ultramar” propone una reflexión sobre el mestizaje cultural que dio origen a gran parte de la música colonial latinoamericana. A través de canciones y piezas instrumentales, el espectáculo pone en diálogo las tradiciones europeas, indígenas y africanas que convivieron durante la época colonial.

Durante cada presentación, los músicos complementan las interpretaciones con referencias históricas sobre las rutas marítimas, los intercambios culturales y la circulación de las músicas entre continentes, aportando un contexto que enriquece la experiencia artística.

El concierto cuenta con el acompañamiento del Instituto Nacional de la Música (INAMU) y se desarrollará en uno de los espacios culturales más emblemáticos de la provincia, reafirmando el creciente interés por las producciones independientes y por las expresiones artísticas vinculadas a la memoria musical iberoamericana.