A pedido de Coudet, River analiza el regreso de un héroe de Madrid

El futbolista aparece como una alternativa para reforzar el ataque millonario el próximo semestre.

Hoy 15:16

Mientras continúa moviéndose con fuerza en el mercado de pases, River Plate comenzó a evaluar el regreso de un nombre que ocupa un lugar especial en la memoria de sus hinchas: Rafael Santos Borré.

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El delantero colombiano, una de las piezas clave del ciclo más exitoso de Marcelo Gallardo, aparece en carpeta como una opción concreta para reforzar el ataque del equipo que ahora conduce Eduardo "Chacho" Coudet.

La posibilidad surge en un contexto donde las negociaciones por otros objetivos ofensivos presentan complicaciones.

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Las trabas por Simeone y Canobbio

En las últimas semanas, River avanzó por distintos nombres para potenciar su plantel.

Uno de los apuntados fue Giovanni Simeone, aunque la negociación se enfrió luego de que Torino fijara una cotización cercana a los 15 millones de euros.

También aparece en la lista Agustín Canobbio, aunque el futbolista uruguayo dejó en claro que actualmente está enfocado en Fluminense y además tendrá la posibilidad de mostrarse en el Mundial 2026 con la selección de Uruguay.

Ante este escenario, la dirigencia comenzó a analizar alternativas más accesibles y allí reapareció el nombre de Borré.

El colombiano dejó una huella importante durante su paso por River entre 2017 y 2021.

Durante ese período conquistó seis títulos y fue una pieza fundamental dentro de uno de los ciclos más exitosos de la historia del club.

Su nombre quedó especialmente asociado a la histórica conquista de la Copa Libertadores 2018, obtenida frente a Boca en Madrid.

Si bien no pudo disputar aquella final por suspensión, fue determinante durante toda la campaña, con goles decisivos frente a Racing, Independiente y Gremio en las fases previas.

Su presente en Brasil

Actualmente, Borré juega en Internacional de Porto Alegre, club al que llegó en 2024 justamente por pedido de Eduardo Coudet.

Durante la temporada 2026 disputó 27 partidos oficiales, convirtió ocho goles y entregó dos asistencias.

Más allá de esos números, algunas versiones indican que el delantero no atraviesa su mejor momento personal dentro de la institución brasileña.

Aunque todavía no existen contactos formales entre las partes, en River consideran que una eventual negociación podría resultar más viable económicamente que otras operaciones que hoy aparecen en el mercado.

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Coudet busca jerarquía en ataque

Con la llegada de Nicolás Otamendi ya concretada, el Millonario continúa trabajando para incorporar variantes ofensivas de experiencia y jerarquía.

En ese contexto, el regreso de Rafael Santos Borré comienza a tomar fuerza como una posibilidad que combina conocimiento del club, identificación con los hinchas y un historial exitoso con la camiseta de River.

Por ahora, el interés se encuentra en una etapa preliminar, pero en Núñez saben que el nombre del colombiano siempre genera ilusión. Y el mercado de pases recién empieza.