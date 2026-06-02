El gobernador Elías Suárez participó de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande

El encuentro se realizó en la sede del CFI, en Buenos Aires, donde gobernadores y autoridades nacionales analizaron estrategias vinculadas a logística, energía, infraestructura y promoción de inversiones para fortalecer el desarrollo de la región.

Hoy 15:47

El gobernador de Santiago del Estero, Elías Suárez, participó este martes de la 23° Asamblea del Consejo Regional del Norte Grande, realizada en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto a sus pares de las provincias que integran la región y autoridades nacionales.

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La reunión fue encabezada por el gobernador de Catamarca y presidente pro témpore del Norte Grande, Raúl Jalil, y contó con la presencia del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, y del secretario general del CFI, Ignacio Lamothe.

Durante el encuentro, los mandatarios analizaron distintos ejes estratégicos para el desarrollo regional, entre ellos logística, energía, recursos hídricos e infraestructura, en el marco de la iniciativa “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal”, impulsada por las provincias argentinas con el acompañamiento del CFI.

En ese contexto, se presentaron avances de la Estrategia Federal Logística y de la Estrategia Federal Energética, herramientas orientadas a fortalecer la competitividad, la integración y el crecimiento productivo de las provincias.

Por su parte, el gobernador Elías Suárez destacó la importancia de sostener una agenda federal que contemple las necesidades específicas del Norte Grande y se refirió especialmente al estado y mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan la región.

En ese sentido, señaló que estas vías de comunicación son fundamentales para el transporte de la producción agrícola y ganadera, además de constituir corredores estratégicos para el desarrollo turístico y la integración regional. Por ello, remarcó la necesidad de garantizar su conservación y mejorar la infraestructura vial, con el objetivo de brindar mayor seguridad, eficiencia logística y competitividad a las economías provinciales.

Durante la asamblea también se abordó una agenda de trabajo vinculada a la promoción de inversiones, la participación conjunta en ferias turísticas, tecnológicas y comerciales, y la realización de misiones internacionales destinadas a potenciar las exportaciones y generar nuevas oportunidades de desarrollo para las provincias del Norte Grande.

Los gobernadores coincidieron en la importancia de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre las provincias y el Gobierno Nacional para impulsar políticas públicas que contribuyan al crecimiento equilibrado y sostenible de toda la región.