La joven secuestrada por Claudio Barrelier revela su desgarradora historia

La joven que denunció a Claudio Barrelier por privación ilegítima de la libertad comparte su angustiante experiencia y la inacción de la justicia.

Hoy 14:26

En un impactante relato desde su testimonio, la joven que en 2025 denunció a Claudio Barrelier por privación ilegítima de la libertad ha revelado detalles escalofriantes sobre su experiencia. La mujer, quien se encontraba en una situación de vulnerabilidad, describió cómo fue atrapada y sometida en la vivienda del acusado.

El caso se originó en mayo de 2025, cuando vecinos lograron rescatar a la joven, quien salió semidesnuda y pidiendo ayuda de la casa de Barrelier. A pesar de la detención del acusado, este fue liberado a los 20 días y la causa, aunque sigue activa, no ha avanzado.

En su declaración, la mujer, que en ese momento tenía 20 años, entró en la casa con Barrelier sin sospechar del peligro: “Yo no tenía miedo, pero presentía algo”. Este sentimiento de inquietud se transformó en terror cuando el acusado comenzó a manejar un cigarrillo y, posteriormente, un arma.

El momento más crítico llegó cuando Barrelier la obligó a desnudarse y la sometió a un control extremo, atándole las manos y los pies. “Estaba desesperada y llorando”, relató la joven, quien pudo escapar debido a que las ataduras en sus pies no eran lo suficientemente firmes.

Su escape fue dramático; corrió hacia un grupo de jóvenes que la auxiliaron, dándole una remera, ya que salió de la casa en bombacha, casi desnuda. “Salí corriendo y justo había un grupito de chicos que me ayudaron”, afirmó, resaltando la importancia de la intervención comunitaria.

La joven expresó su decepción ante la falta de acciones concretas por parte de las autoridades y la decisión de liberar a su agresor. “Tuve mucho miedo. No voy a mentir que ahora también, pero quiero que se haga justicia”, concluyó, evidenciando su deseo de que su experiencia contribuya a la búsqueda de justicia para otras víctimas.