Barracas Central y Huracán buscan los octavos de la Copa Argentina

El Guapo y el Globo se miden esta noche en Sarandí por los 16avos de final. Ambos intentarán cerrar el semestre con una alegría tras campañas irregulares.

Hoy 15:09

Barracas Central y Huracán se enfrentarán este martes desde las 21.10 en el estadio Julio Humberto Grondona, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026, en un duelo que tendrá en juego mucho más que una clasificación.

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El ganador avanzará a los octavos de final, instancia en la que ya espera Estudiantes de La Plata, que viene de eliminar con autoridad a Rosario Central.

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Dos equipos que buscan terminar mejor el semestre

El encuentro aparece como una oportunidad para ambos de maquillar una primera parte del año marcada por la irregularidad.

En el caso de Barracas Central, el semestre estuvo lejos de las expectativas. El equipo dirigido por Rubén Darío Insúa finalizó noveno en la Zona B del Torneo Apertura y quedó fuera de los playoffs tras caer ante Banfield en la última fecha.

A eso se sumó una decepcionante participación en la Copa Sudamericana, donde terminó último en el Grupo G con apenas tres puntos, sin victorias y con cuatro expulsiones a lo largo de la competencia.

Huracán quiere volver a sonreír

Por el lado de Huracán, el panorama fue algo más favorable, aunque también con altibajos.

El Globo logró clasificar a los octavos de final del Apertura tras finalizar séptimo en la Zona B con 22 puntos. En la primera instancia eliminatoria sorprendió al vencer a Boca por 3 a 2, pero pocos días después quedó eliminado frente a Argentinos Juniors al caer 1 a 0 en cuartos de final.

Ahora, el equipo conducido por Diego Martínez buscará aprovechar la Copa Argentina para mantenerse en carrera y cerrar el semestre con una clasificación importante.

Un antecedente reciente sin emociones

Ambos equipos ya se enfrentaron durante la fase regular del Torneo Apertura.

El encuentro se disputó en el estadio Tomás Adolfo Ducó y terminó igualado 0 a 0, en un partido con pocas situaciones de peligro y escasas emociones.

Esta vez habrá un condimento extra: la necesidad de avanzar en un certamen eliminatorio donde no hay margen para el error.

Probables formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Demartini, Fernando Tobio, Kevin Jappert, Rodrigo Insúa; Iván Guaraz, Dardo Miloc, Iván Tapia; Facundo Bruera y Norberto Briasco. DT: Rubén Darío Insúa.

Huracán: Sebastián Meza; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Lucas Blondel, Facundo Kalinger, Facundo Waller, Óscar Romero; Óscar Cortés y Erik Ramírez. DT: Diego Martínez.

Datos del partido

Barracas Central vs. Huracán

Competencia: Copa Argentina 2026 - 16avos de final

Hora: 21.10

Estadio: Julio Humberto Grondona

Árbitro: Sebastián Zunino

TV: TyC Sports

Con el boleto a octavos en juego y Estudiantes esperando rival, Barracas Central y Huracán protagonizarán uno de los cruces más atractivos de la jornada en la Copa Argentina.