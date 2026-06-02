Nediani destacó la participación de los estudiantes bandeños en el proyecto "Pre Quinto de Película"

El intendente acompañó el cierre de la iniciativa desarrollada en el Cine Teatro Renzi, que convocó a alumnos de escuelas secundarias para reflexionar sobre distintas problemáticas de la adolescencia a través del cine.

Hoy 14:20

El intendente Ing. Roger E. Nediani participó del cierre del proyecto "Pre Quinto de Película" que se desarrolló en las instalaciones del Cine Teatro Renzi con la presencia de los alumnos de cuarto año de la Escuela Técnica N° 6 de la ciudad de La Banda.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este proyecto impulsado por las áreas pertenecientes a la Secretaría de Coordinación y Desarrollo Territorial tuvo el objetivo de convocar a los alumnos que se encuentran transitando los últimos años del nivel secundario para participar de la proyección de la película "La ventaja de ser invisible" lo que les permitió desarrollar posteriores actividades aulicas.

En la oportunidad, Nediani, resaltó: "Es muy grato tener la oportunidad de acompañar a los chicos en el cierre de este proyecto que se ha desarrollado con mucho exito y ha convocado a alumnos de docentes de la mayoría de los colegios secundarios de la ciudad y aun de zonas aledañas que no quisieron quedarse afuera también.

Y de acuerdo a lo que me comentaban se pudo ver una destacada participación de los chicos que no solo concurrieron a ver la película sino que pudieron compartir sus inquietudes y hasta sus experiencias en situaciones que les toca vivir en un contexto social que es complicado para ellos como adolescentes muchas veces y en esto vemos que ellos necesitaban tener un espacio no solo para recrearse sino también para expresarse".

"Además pude dirigirme a ellos y dejarles un mensaje clave para esa etapa tan linda de la vida que están transitando en la que pueden comenzar a marcar una diferencia y en la que deben animarse a luchar por aquellos sueños o proyectos que tengan, más allá de la limitaciones pueden unirse como amigos y compañeros y determinar alcanzar lo que se propongan cómo lo es poder realizar el tan ansiado viaje de egresados en el último año del nivel secundario".

"Desde la gestión municipal siempre vamos a impulsarlos a qué se desarrollen y sean protagonistas de sus propias historias y porque no también de la formación de la historia de la ciudad que los vio nacer", finalizó Nediani.