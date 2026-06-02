Se refuerzan las tareas de mejoramiento integral de calles en los barrios bandeños

La Municipalidad avanza con tareas de cordón cuneta, nivelación, limpieza y reparación de calzadas para optimizar la transitabilidad y el escurrimiento del agua en diferentes sectores de la ciudad.

Hoy 14:32

La Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de La Banda avanza con el “Plan de Mejoramiento Integral de Calles” para optimizar las condiciones de transitabilidad en los diferentes sectores de la ciudad.

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En este sentido, se indicó que el personal del área realizó trabajos de 120 metros lineales de cordón cuneta sobre calle San Juan (N) entre Guido Spano y Mitre; nivelación, riego, limpieza de mini basural en el barrio 25 de mayo ampliación 540 viviendas; aporte de suelo en calle Omill (S) y Pie Jesús.

Asimismo, se trabajó en la rotura de pavimento en mal estado de calle Buenos Aires entre Argentina y Besares del barrio Villa Inés para su posterior reparación.

En este sentido, el intendente Ing. Roger Nediani, señaló: “Estos trabajos se realizan en respuesta al pedido de los vecinos, estamos haciendo tareas de mantenimiento para la mejora de las calles deterioradas y un óptimo escurrimiento del agua. De esta manera, vamos a nivelar las calles y mejorarlas ya que son tareas que sin ningún lugar a dudas beneficiarán a los vecinos de cada zona en lo que hace al tránsito peatonal y vehicular”.