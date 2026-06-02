La Municipalidad acompañó el acto por el "Día Nacional del Bombero Voluntario" en La Banda

Durante la ceremonia se rindió homenaje a quienes arriesgan su vida diariamente para proteger a la comunidad y asistir en situaciones de emergencia.

Hoy 14:26

En el marco del "Día Nacional del Bombero Voluntario", la Municipalidad de La Banda acompañó el acto protocolar organizado por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad, donde se rindió homenaje a hombres y mujeres que diariamente ponen su vocación de servicio al cuidado de la comunidad.

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La ceremonia contó con la presencia de la secretaria de Gobierno, Victoria Torres; el secretario de Ordenamiento Urbano, Joaquín Romano Norri; el presidente de la institución, Prof. Ernesto Ríos; el jefe del Cuerpo Activo, Comandante General Tevez Ruiz; representantes de fuerzas de seguridad, instituciones intermedias y vecinos.

Durante el acto se destacó el compromiso, la responsabilidad y el valor de los bomberos voluntarios, recordando que la principal misión de cada servidor público es regresar a su hogar luego de cada intervención.

“Tu familia no espera un héroe, espera un regreso. Llegar a casa no es un detalle, es una misión principal”, fue uno de los mensajes compartidos durante la jornada, resaltando la importancia de la seguridad y el trabajo en equipo.

En representación del Departamento Ejecutivo Municipal, la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, transmitió el saludo del intendente Roger Nediani y expresó su reconocimiento hacia la labor que realizan los integrantes del cuartel.

“La ciudad de La Banda no tiene más que palabras de agradecimiento por el enorme trabajo que realizan todos los días. Ustedes están siempre al servicio de los ciudadanos, brindando protección y seguridad, muchas veces dejando de lado tiempo con sus familias para acudir a cada emergencia”, manifestó.

Asimismo, destacó el acompañamiento permanente del municipio hacia la institución. “En estos tiempos complejos, desde la Municipalidad seguiremos trabajando de manera conjunta y apoyando a nuestros bomberos voluntarios, porque cumplen una tarea fundamental para toda la comunidad”, agregó.

Por su parte, el presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Prof. Ernesto Ríos, recordó los 141 años de la creación del primer cuartel de bomberos voluntarios del país, fundado por Tomás Liberti bajo el lema “Querer es Poder”.

“Cuando suena la sirena, hombres y mujeres dejan todo lo que están haciendo para acudir al llamado. Se transforman en verdaderos servidores públicos que arriesgan sus vidas para proteger las nuestras. Ese espíritu de solidaridad, entrega y amor al prójimo sigue vivo en cada bombero voluntario de nuestra ciudad”, señaló.

El acto concluyó con un reconocimiento a la trayectoria y vocación de servicio de los bomberos voluntarios bandeños, reafirmando el compromiso conjunto de seguir trabajando por una ciudad más segura y solidaria.