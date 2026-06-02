En el Día Nacional del Perro, los lectores de Diario Panorama compartieron las fotos de sus compañeros más fieles

Nuestros seguidores enviaron postales de sus mascotas para celebrar una fecha especial dedicada a quienes forman parte de la familia y acompañan cada día con su cariño incondicional.

Hoy 13:33

Este 2 de junio se celebra en Argentina el Día Nacional del Perro, una fecha que invita a reconocer el amor, la compañía y la lealtad que estos animales brindan a millones de personas.

Para sumarse a la celebración, los lectores de Diario Panorama enviaron fotografías de sus perros, compartiendo momentos especiales junto a quienes consideran verdaderos miembros de la familia. Cachorros, adultos, mestizos y de raza fueron protagonistas de una galería cargada de ternura y cariño.

La fecha se conmemora en homenaje a “Chonino”, un perro de la Policía Federal Argentina que perdió la vida el 2 de junio de 1983 mientras intentaba ayudar a su guía durante un procedimiento. Su acto de valentía lo convirtió en un símbolo de fidelidad y servicio, motivo por el cual años después se estableció esta jornada en su honor.

Más allá de la historia de Chonino, el Día Nacional del Perro también es una oportunidad para destacar el vínculo único que existe entre las personas y sus mascotas, quienes acompañan en los momentos felices y difíciles con una lealtad incondicional.