Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el jefe de Gabinete Víctor Araujo, quien destacó la agenda del gobernador para desde el Estado provincial apoyar al sector productivo.

Hoy 13:39

El jefe de Gabinete de la provincia, Víctor Araujo, aseguró que existen señales positivas que impulsan a profundizar las políticas públicas orientadas al crecimiento económico. “Hay indicadores que motivan a seguir trabajando para posicionar el sector productivo de Santiago del Estero”, expresó en diálogo con Radio Panorama.

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En ese sentido, destacó la agenda del gobernador y el rol del Estado provincial en el acompañamiento al sector privado, especialmente en un contexto económico complejo a nivel nacional.

Uno de los puntos centrales a los que se refirió fue las actividades de la jornada de ayer, con la firma de dos convenios con el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El primero está destinado al fortalecimiento de agencias de desarrollo territorial, con un financiamiento de 1.500 millones de pesos. El segundo apunta directamente al sector privado, con una línea de crédito por 10 mil millones de pesos.

“Este acuerdo permitirá a pymes, comercios y empresas locales acceder a financiamiento a tasas bajas, muy por debajo de las del sistema bancario, para inversiones en equipamiento, obras civiles y reconversión energética”, explicó, al tiempo que adelantó que en los próximos días se darán a conocer las condiciones de acceso.

Araujo también remarcó la puesta en marcha del Consejo Económico y Social, como un ámbito clave para el diseño de políticas públicas. “La idea es involucrar a todos los actores, generar diagnósticos y planificar propuestas que serán elevadas al gobernador para la toma de decisiones”, señaló.

En cuanto al perfil productivo de la provincia, destacó que Santiago del Estero lidera la producción de algodón y mantiene una fuerte presencia en cultivos como soja y maíz. “Se ha avanzado muchísimo gracias a una mirada estratégica y a inversiones que permitieron expandir la producción a zonas donde antes no se llegaba”, sostuvo.

Asimismo, subrayó la importancia de avanzar en la industrialización de la materia prima local. “Tenemos una gran diversidad productiva y un enorme potencial, y es momento de dar un nuevo impulso para agregar valor”, afirmó.

En materia de comercio exterior, indicó que se trabaja en la apertura de nuevos mercados internacionales. “Recibimos visitas de embajadores de China, Turquía y el Congo, con quienes se realizaron rondas de negocios para generar oportunidades de inversión”, explicó. En ese marco, resaltó que China se consolida como un actor central en la economía global y que estar en su agenda abre nuevas posibilidades para la provincia.

Finalmente, trazó un diagnóstico del contexto nacional al advertir que conviven dos realidades económicas. “Hay sectores en crecimiento, como la minería o el petróleo, pero también industrias que cierran y una fuerte caída del consumo”, señaló.

En esa línea, explicó que la baja actividad económica impacta en la recaudación, reduce los recursos coparticipables y limita las herramientas del Estado, mientras crece la demanda social. “Tenemos menos recursos para dar respuesta en un contexto donde gran parte de la población la está pasando mal”, concluyó.