Scaloni, íntimo antes del Mundial: habló de Messi, los candidatos y la promesa para los hinchas argentinos

El entrenador de la Selección Argentina analizó las chances del equipo en la Copa del Mundo 2026, recordó una anécdota con la Pulga cuando asumió y dejó un mensaje para los fanáticos.

Hoy 12:51

A pocos días del inicio del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló en la previa de una nueva ilusión para la Selección Argentina. El entrenador campeón del mundo se refirió a las expectativas del equipo, el presente de Lionel Messi, los candidatos al título y una particular anécdota de sus primeros días al frente de la Albiceleste.

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En una entrevista con el diario Olé, el técnico santafesino remarcó que Argentina siempre está obligada a competir cuando llega una Copa del Mundo, aunque evitó poner al equipo como único favorito.

"Cada vez que Argentina va a jugar un Mundial, siempre es protagonista", afirmó Scaloni al analizar el desafío que tendrá el seleccionado en Estados Unidos, México y Canadá.

Argentina y una defensa del título con varios candidatos

Scaloni fue cauto al hablar de las posibilidades de la Albiceleste, que llega al torneo con el objetivo de defender la corona conquistada en Qatar 2022.

"Argentina va a estar. No sé si va a ganar, pero esos diez o doce van a pelear e intentar llegar a la final", señaló.

Entre los candidatos mencionó a España, Francia, Portugal, Inglaterra, Brasil, Colombia, Uruguay, Marruecos y Croacia, además de Argentina.

El entrenador también recordó el camino recorrido en Qatar y destacó que para salir campeón no alcanza solo con jugar bien.

"No sólo basta con jugar bien, con ser protagonista, con que sea una selección grande; después se te tienen que dar un montón de factores para que el camino se te allane", explicó.

En ese sentido, mencionó las dificultades que atravesó el equipo campeón del mundo, desde la derrota inicial hasta los partidos definidos con sufrimiento ante Países Bajos y Francia.

La anécdota con Messi cuando asumió

Uno de los momentos más destacados de la charla fue el recuerdo del primer contacto con Lionel Messi cuando Scaloni y Pablo Aimar asumieron de manera interina tras el Mundial de Rusia 2018.

"Lo llamamos antes del torneo de L’Alcudia con Pablo para decirle que íbamos a agarrar como interinos. Él se sorprendió, se reía, nos decía: 'Ustedes están locos'", reveló el entrenador.

Luego, cuando el ciclo comenzó a consolidarse, Scaloni volvió a comunicarse con el capitán para pedirle su regreso a la Selección.

"Lo llamamos para decirle que queríamos que volviera. Y al final se desvive por la Selección", expresó.

El presente de Messi y su sexta Copa del Mundo

Messi afrontará en 2026 su sexta participación mundialista, una marca histórica para el capitán argentino.

Consultado sobre su actualidad y la molestia física con la que llegó a Estados Unidos, Scaloni dejó en claro que cada decisión se toma en diálogo permanente con el futbolista.

"Cada decisión que hemos tomado, la hemos hablado con él", aseguró.

Además, fue contundente sobre el futuro del astro rosarino.

"Messi va a jugar hasta cuando él quiera", afirmó.

La premonición de su padre

Scaloni también compartió una anécdota personal vinculada a su padre, quien años antes ya imaginaba que su hijo terminaría dirigiendo a la Selección Argentina.

"Hace 12 o 15 años decía: 'Leo alguna vez va a entrenar a la Selección Argentina'", contó.

El entrenador aseguró que heredó de él parte de la valentía con la que afrontó uno de los desafíos más importantes de su carrera.

"Él nunca le tuvo miedo a nada. Y yo un poco de eso heredé de él", agregó.

El mensaje de Scaloni para los hinchas

Por último, el técnico campeón del mundo les dejó un mensaje a los argentinos que acompañarán al equipo durante la Copa del Mundo.

"Vamos a dar el máximo, que este equipo está capacitado para afrontar el desafío", expresó.

Y completó con una promesa que resume la identidad construida por este ciclo:

"Vamos a intentar que ellos se sientan identificados. Que cada jugador que salga a la cancha sea uno más de ellos. Eso es lo que garantizamos. Y después, a partir de ahí, si entra la pelota, mejor".

Con el plantel instalado en Estados Unidos y la ilusión renovada, Scaloni inicia una nueva defensa mundialista con la misma premisa que marcó su ciclo: competir, representar y sostener el vínculo emocional con los hinchas.