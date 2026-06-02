Convocan a familias santiagueñas para adoptar a dos hermanitos y cumplir su deseo de crecer juntos

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y el Poder Judicial lanzaron una convocatoria provincial para encontrar un hogar para Mateo, de 10 años, y Camila, de 8, con el objetivo de garantizar que puedan permanecer unidos.

Hoy 12:50

La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, junto con el Poder Judicial, lanzó una nueva convocatoria pública provincial destinada a encontrar una familia para Mateo y Camila, dos hermanos que esperan la oportunidad de crecer en un hogar donde puedan permanecer unidos.

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Actualmente, los hermanos reciben atención integral en el Hogar Eva Perón. Mateo tiene 10 años, es muy inteligente, presenta discapacidad motriz y tiene una enorme capacidad para aprender y superarse. Camila tiene 8 años, es muy alegre, le gusta bailar y es muy dulce. Ambos están escolarizados, participan de actividades recreativas y cuentan con todos los cuidados necesarios para su desarrollo.

Los interesados deben ser mayores de 25 años y pueden presentarse matrimonios, parejas convivientes o personas solteras. El proceso de inscripción se realiza a través de los formularios disponibles en los canales oficiales de la Subsecretaría de Niñez y del Registro Único de Adoptantes.

https://docs.google.com/forms/d

La convocatoria fue realizada por la titular de la Subnaf, Miriam Nallar; la directora del Registro Único de Adopción, Carolina Agüero, y la directora general de Protección Integral de Niñez y Adolescencia, Daniela Figueroa, quienes destacaron la importancia de garantizar el derecho de los niños a vivir en familia y remarcaron que el principal objetivo de esta búsqueda es evitar la separación de los hermanos.

Nallar resaltó la importancia de encontrar “una familia que pueda cuidar y acompañar responsablemente a Mateo y Camila”. “La búsqueda es, sobre todo, para que no se separen”, dijo.

Agüero, por su parte, explicó que las convocatorias públicas son instancias que constituyen una herramienta utilizada cuando no existen postulantes inscriptos en el Registro Único de Adoptantes que puedan asumir la crianza de determinados niños, niñas o adolescentes. También destacó el trabajo en políticas públicas destinadas a la inclusión familiar de niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

A su turno, Figueroa invitó a toda la comunidad a que puedan difundir esta convocatoria “que apunta a familias de toda la provincia que puedan sostener y acompañar estas instancias fundamentales” para ambos niños.