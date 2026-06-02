Silva Neder entregó una distinción al futbolista santiagueño Maher Carrizo

El vicegobernador recibió al jugador del Ajax y destacó su trayectoria internacional, su disciplina y su rol como representante del deporte santiagueño en el exterior.

Hoy 12:53

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, recibió esta mañana en el cuarto piso de la Legislatura Provincial al joven futbolista santiagueño Maher Mauricio Carrizo, actual jugador del AFC Ajax del Reino de los Países Bajos, quien fue distinguido por su destacada carrera deportiva y su crecimiento profesional en el fútbol internacional.

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Durante el encuentro, se hizo entrega de una declaración de beneplácito, destacando especialmente “su compromiso, disciplina y esfuerzo, valores que lo llevaron a consolidarse como una de las grandes promesas del deporte argentino”.

Además, se puso en valor su excelente desempeño en los seleccionados juveniles nacionales y su rol como representante del deporte santiagueño en el exterior.

“Esta distinción reconoce no solo los logros alcanzados por Carrizo en el ámbito profesional, sino también el orgullo que genera para Santiago del Estero ver a un joven deportista local proyectarse en uno de los clubes más importantes y prestigiosos del fútbol europeo”, indicó Silva Neder.

En esa línea, agregó: “Maher Carrizo representa un ejemplo de perseverancia y dedicación para las nuevas generaciones, demostrando que el talento santiagueño puede trascender fronteras y alcanzar escenarios de nivel internacional”.

Por su parte, Maher Carrizo, quien estuvo acompañado por familiares, agradeció a la Legislatura provincial por el reconocimiento y ponderó que en Santiago del Estero “todas las disciplinas deportivas, los clubes y las instituciones barriales son acompañadas permanentemente para el desarrollo social y personal de los deportistas”.

Del acto participaron la presidenta provisional de la Cámara de Diputados, Norma Abdala de Matarazzo; el secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; y los diputados provinciales Nora Mercado, Carlos Hazam, Analía Corbalán, Aida Soria, Humberto Salim, Isolda Capellini, Yolanda Paladea y Hugo Padilla.