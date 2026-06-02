Es oficial: la NASA reveló cuándo presentará al staff de los nuevos astronautas de la misión Artemis III

La agencia espacial revelará la semana próxima quiénes serán los cuatro tripulantes encargados de protagonizar la misión, tras el éxito de su antecesora.

Hoy 11:52

La cuenta regresiva para uno de los proyectos espaciales más ambiciosos de las últimas décadas ya tiene una fecha clave. La NASA anunció que el próximo 9 de junio dará a conocer oficialmente quiénes serán los astronautas seleccionados para integrar la misión Artemis III, el vuelo que buscará concretar el regreso de seres humanos a la superficie lunar.

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La presentación se realizará a las 11 de la mañana (hora del Este de Estados Unidos) desde el Centro Espacial Johnson, en Houston, y podrá seguirse en vivo a través de las plataformas oficiales de la agencia espacial. Además del anuncio de la tripulación, la NASA brindará una actualización sobre el estado general de la misión y los avances alcanzados hasta el momento.

La misión que marcará el regreso a la Luna

Artemis III representa uno de los hitos más importantes del programa lunar estadounidense. La misión prevé el lanzamiento de cuatro astronautas a bordo de la nave Orion, que despegará desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, impulsada por el cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial).

Según explicó la NASA, el objetivo principal será poner a prueba capacidades fundamentales de encuentro y acoplamiento entre la cápsula Orion y los sistemas comerciales de aterrizaje humano que permitirán descender a la superficie lunar.

La misión se apoyará en la experiencia obtenida durante Artemis II, el exitoso vuelo de prueba tripulado que se llevó a cabo en abril y que permitió avanzar en la validación de tecnologías y procedimientos para futuras expediciones.

El plan de la NASA para llegar a Marte

La agencia espacial enmarca Artemis III dentro de una estrategia más amplia de exploración del espacio profundo. El programa Artemis busca establecer una presencia humana sostenible en la Luna y utilizar esa experiencia como plataforma para futuras misiones tripuladas a Marte.

Desde la NASA sostienen que las próximas expediciones serán cada vez más complejas y estarán orientadas no solo al descubrimiento científico, sino también al desarrollo de nuevas tecnologías y oportunidades económicas vinculadas con la exploración espacial.

De esta manera, la presentación de la tripulación de Artemis III marcará un paso decisivo en un proyecto que apunta a devolver a los astronautas a la Luna y preparar el terreno para el próximo gran objetivo de la humanidad: llegar al planeta rojo.