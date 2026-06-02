Histórico: León XIV nombró a una mujer laica al frente de un “ministerio” en el “gobierno” de la Iglesia

La ejecutiva de medios mexicana María Montserrat Alvarado fue nombrada al frente del poderoso Dicasterio de Comunicaciones del Vaticano. Es la primera mujer laica en ocupar un cargo en la Curia romana. Asumirá el 1 de noviembre.

Hoy 09:30

El papa León XIV nombró este martes a la ejecutiva de medios mexicana María Montserrat Alvarado al frente del poderoso departamento de comunicaciones del Vaticano, convirtiéndola en la primera mujer laica en ocupar un cargo en la Curia romana.

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Alvarado, actualmente presidenta y directora de operaciones del servicio de noticias católico EWTN News, asumirá su cargo el 1 de noviembre, informó el Vaticano en un comunicado.

Hito histórico

Alvarado se convierte en la primera mujer laica en dirigir en solitario un dicasterio (los organismos equivalentes a ministerios en el gobierno vaticano). Si bien el Papa Francisco ya había comenzado a integrar a mujeres y laicos en cargos de responsabilidad, este nombramiento marca un paso inédito al poner a una mujer al frente de la estructura que gestiona toda la comunicación de la Santa Sede (radio, televisión, medios digitales y prensa escrita).

Alvarado nació en Ciudad de México y estudió en Estados Unidos. Vatican News señaló que su nombramiento como prefecta del Dicasterio para la Comunicación "continúa el camino de reforma y renovación de la Curia Romana iniciado por el Papa Francisco".

"Alvarado es la primera mujer no religiosa en ser nombrada prefecta de un dicasterio de la Santa Sede", celebró el informe del servicio de noticias del Vaticano.

El Vaticano anunció que Alvarado sucederá a Paolo Ruffini, a quien el papa Francisco nombró en 2018 como el primer prefecto laico de un dicasterio de la Curia Romana.

El Dicasterio para la Comunicación supervisa los vastos servicios de prensa, radio y televisión del Vaticano, que emiten para una audiencia mundial. También gestiona la oficina de prensa vaticana.

En una declaración recogida por Vatican News, Alvarado apuntó que recibía el nombramiento "con un sincero deseo de servir al Santo Padre, el Papa, en el inicio de su pontificado".

En los meses anteriores a su fallecimiento, el 21 de abril del año pasado, Francisco nombró a dos monjas en puestos clave en el Vaticano y criticó una "mentalidad chauvinista" dentro de la Iglesia católica.

La hermana Raffaella Petrini se convirtió en presidenta de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y la hermana Simona Brambilla fue designada para dirigir el departamento que supervisa las órdenes y congregaciones religiosas católicas del mundo.