Santiago Ábalos Mussi asumió la conducción del Hospital Distrital de Colonia El Simbolar

El médico cuenta con más de 20 años de trayectoria en la salud pública provincial. Reemplaza a Katherina Zabala Castaño, quien se jubiló tras 34 años de servicio.

Hoy 17:04

El Hospital Distrital de Colonia El Simbolar inició una nueva etapa institucional con la asunción del Dr. Santiago Ábalos Mussi como director del centro de salud. El acto contó con la presencia de autoridades del Ministerio de Salud de Santiago del Estero, personal sanitario y la comisionada municipal Valle Pérez.

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La ceremonia fue encabezada por la Dra. Graciela Alzogaray, directora del Interior del Ministerio de Salud, quien puso formalmente en funciones al nuevo directivo en representación de la cartera sanitaria provincial. Durante el encuentro, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la atención primaria de la salud y el trabajo territorial en beneficio de las familias de la región.

El Dr. Ábalos Mussi llega al cargo con una extensa trayectoria en el sistema sanitario provincial. Se desempeñó durante más de dos décadas como médico rural y ocupó funciones de conducción en hospitales de tránsito, distritales y zonales del interior de la provincia, acumulando una amplia experiencia en la gestión de servicios de salud.

En su mensaje, el flamante director agradeció la confianza depositada en su persona y expresó su compromiso de trabajar junto a todo el equipo del hospital para fortalecer la calidad de atención y optimizar los servicios destinados a la comunidad de Colonia El Simbolar y zonas de influencia.

La nueva designación se produjo tras la jubilación de la Dra. Katherina Zabala Castaño, quien concluyó una destacada labor de 34 años en la salud pública. Durante el acto, la profesional compartió un emotivo mensaje de despedida en el que agradeció el acompañamiento recibido por parte de sus colegas y autoridades durante su gestión al frente de la institución.

“Me llevo el mejor de los recuerdos del trabajo compartido y, sobre todo, el enorme deseo de que sigan adelante con la misma fuerza de siempre, trabajando en equipo y defendiendo con orgullo la salud pública”, expresó la directora saliente.

La ceremonia concluyó con la firma de las actas correspondientes, el reconocimiento a la gestión cumplida y los saludos de los presentes, quienes manifestaron sus mejores deseos para la nueva conducción del hospital en esta etapa orientada a seguir fortaleciendo la atención sanitaria de la comunidad.