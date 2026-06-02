Golpe de gracia a Burford: Argentina ganó otra batalla en el juicio por YPF y quedó mejor posicionada

La Cámara de Apelaciones de Nueva York rechazó un recurso extraordinario presentado por el principal demandante contra el país. Ahora, el fondo británico solo puede recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos.

Hoy 16:52

Argentina obtuvo una nueva victoria judicial en la causa por la expropiación de YPF luego de que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazara un pedido extraordinario presentado por Burford Capital, el fondo que encabeza la demanda multimillonaria contra el Estado nacional.

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La decisión ratificó un fallo favorable a la Argentina emitido en marzo por un panel de tres jueces y representó un nuevo revés para Burford, que buscaba que todo el tribunal revisara esa sentencia. Con este rechazo, el principal demandante quedó con una sola alternativa en Estados Unidos: intentar que la Corte Suprema acepte analizar el caso.

La disputa judicial se originó tras la expropiación del 51% de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Burford adquirió los derechos de litigio de las sociedades Petersen Energía y Petersen Inversora, vinculadas al grupo Eskenazi, y sostiene que el Estado argentino incumplió el estatuto de la petrolera al no lanzar una oferta pública para adquirir las acciones del resto de los accionistas.

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska condenó a la Argentina a pagar más de USD 16.000 millones, una cifra que actualmente ronda los USD 18.000 millones si se suman los intereses acumulados. Aquella sentencia fue considerada una de las más costosas que enfrentó el país en tribunales internacionales.

Sin embargo, la situación comenzó a cambiar en marzo de este año, cuando los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson emitieron una resolución que favoreció a la defensa argentina y cuestionó aspectos centrales del fallo de primera instancia. Ese pronunciamiento provocó una fuerte caída en las acciones de Burford y fue interpretado como un avance importante para la estrategia jurídica del país.

Tras esa derrota, el fondo británico solicitó una revisión “en banc”, un mecanismo excepcional mediante el cual intervienen todos los jueces de la Cámara de Apelaciones. El tribunal rechazó ahora ese planteo, cerrando otra puerta para los demandantes.

El exsubprocurador del Tesoro Sebastián Soler señaló que, luego de esta decisión, Burford dispone de 90 días para intentar un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, aunque especialistas consideran que las probabilidades de que el máximo tribunal acepte el caso son reducidas.

A pesar de este nuevo triunfo para Argentina, el litigio aún no está concluido. Burford adelantó que también buscará avanzar por otras vías internacionales, entre ellas el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi). No obstante, el reciente fallo fortalece la posición argentina en una de las disputas judiciales más importantes y costosas de las últimas décadas.