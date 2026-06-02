Uno por uno: los 15 jugadores que podrían irse de River en el próximo mercado de pases

Tras la fuerte autocrítica de la dirigencia, el presidente Stefano Di Carlo confirmó que habrá una profunda renovación del plantel de cara al segundo semestre.

Hoy 16:44

River Plate se prepara para vivir uno de los mercados de pases más movidos de los últimos años. Luego de una primera mitad de temporada marcada por los malos resultados y la salida de Marcelo Gallardo, la dirigencia decidió avanzar con una profunda reestructuración del plantel.

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El encargado de confirmarlo fue el presidente Stefano Di Carlo, quien reveló que alrededor de 15 futbolistas podrían abandonar la institución durante la próxima ventana de transferencias.

"Van a salir en torno a 15 jugadores, hemos decidido eso conjuntamente entre todos. Venderemos peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible", aseguró el dirigente en diálogo con ESPN.

Una renovación profunda

La decisión llega después de un semestre complicado para el Millonario, que incluyó una dura derrota en la final del Torneo Apertura y un rendimiento que estuvo lejos de las expectativas.

Con la llegada de Pablo Longoria como director deportivo y la intención de reforzar el plantel con nombres de jerarquía, la dirigencia entiende que primero deberá reducir considerablemente la cantidad de futbolistas del plantel profesional.

Los 15 jugadores que podrían salir

Los nombres que aparecen con posibilidades de abandonar River son:

Ezequiel Centurión

Paulo Díaz

Germán Pezzella

Fabricio Bustos

Lautaro Rivero

Kevin Castaño

Matías Galarza

Maximiliano Meza

Giuliano Galoppo

Santiago Lencina

Ian Subiabre

Maximiliano Salas

Juan Fernando Quintero

Kendry Páez

Sebastián Driussi o Facundo Colidio



No todos los casos son iguales y cada situación será evaluada individualmente.

Uno de los nombres que más impacto genera es el de Juan Fernando Quintero, aunque desde la dirigencia reconocen que el colombiano tiene un lugar especial dentro del club.

De hecho, el propio Di Carlo aseguró recientemente que algunos futbolistas "se ganaron el derecho de elegir dónde jugar", una definición que encaja perfectamente con el caso del volante cafetero.

La situación de Kendry Páez

Otro caso particular es el de Kendry Páez.

El joven ecuatoriano pertenece al Chelsea, que conserva la posibilidad de interrumpir su cesión si considera que el proceso de desarrollo deportivo no está cumpliendo los objetivos previstos.

Por ese motivo, su continuidad en Núñez no depende exclusivamente de River.

La delantera, bajo análisis

La zona ofensiva también podría sufrir modificaciones importantes.

Según trascendió, River buscará incorporar al menos dos delanteros de jerarquía durante este mercado, por lo que Sebastián Driussi o Facundo Colidio podrían convertirse en piezas de negociación para generar recursos y facilitar nuevas incorporaciones.

Los refuerzos que se vienen

Mientras planifica una importante limpieza del plantel, River también trabaja para sumar nombres de peso.

La primera incorporación ya está confirmada: Nicolás Otamendi se convertirá en jugador del club una vez finalizado el Mundial 2026.

Además, continúan apareciendo versiones que vinculan al Millonario con futbolistas como Giovanni Simeone, Thiago Almada y otros jugadores de jerarquía internacional.

La intención de la dirigencia es clara: reducir la cantidad de futbolistas, elevar la calidad del plantel y construir un equipo competitivo para afrontar los desafíos del segundo semestre, con la Copa Sudamericana como principal objetivo.

Todo indica que en Núñez se avecina una verdadera revolución.