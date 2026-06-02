Show de goles en barrio Norte: Comercio festejó ante Mitre en un partidazo

Comitiva se impuso por 3-2 sobre el Aurinegro en la continuidad de la séptima fecha del Torneo Anual.

Hoy 17:52

Comercio Central Unidos consiguió una valiosa victoria este martes al derrotar por 3 a 2 a Mitre en el marco de la séptima fecha de la Zona Capital del Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En un encuentro cambiante y cargado de emociones, el Tripero encontró la diferencia definitiva en el tiempo de descuento gracias a un penal convertido por Francisco Corral.

El conjunto local había construido una ventaja importante durante la primera etapa con un doblete de Jonathan Izurrieta, quien abrió el marcador a los 28 minutos y amplió la diferencia a los 34.

Sin embargo, cuando se terminaba el primer tiempo apareció Santiago Lugones, que descontó para el Aurinegro a los 47 minutos y mantuvo a su equipo en partido.

En el complemento, Mitre fue en busca de la igualdad y logró alcanzarla a los 42 minutos a través de Matías Batule, que puso el 2 a 2 y parecía encaminar la historia hacia un reparto de puntos. Pero el cierre guardaba una emoción más.

A los 47 minutos del segundo tiempo, Comercio dispuso de un penal y Francisco Corral no falló desde los doce pasos para decretar el definitivo 3 a 2 y desatar el festejo de los locales.

Así quedaron en la tabla

Con esta victoria, Comercio alcanzó las 7 unidades y se ubicó en el cuarto puesto de la Zona Capital.

Por su parte, Mitre continúa en el último lugar de la tabla con 4 puntos.

Lo que viene

Por la próxima fecha, Comercio volverá a jugar en condición de local cuando reciba a Güemes.

Mitre, en tanto, intentará recuperarse cuando visite a Estudiantes de Huaico Hondo.