Quimsa ya conoce el calendario de las finales de la Liga Nacional y espera por su rival

La Asociación de Clubes confirmó las fechas de la serie decisiva de la temporada 2025/26. La Fusión tendrá ventaja de localía y comenzará la definición en el estadio Ciudad.

Hoy 17:11

La cuenta regresiva para las Finales de la Liga Nacional de Básquet ya está en marcha. La Asociación de Clubes (AdC) oficializó el calendario de la serie que definirá al campeón de la temporada 2025/26, con Quimsa como primer finalista confirmado y a la espera de conocer a su rival.

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La Fusión aseguró su lugar en la definición luego de eliminar a Boca Juniors por 3-1 en semifinales y, gracias a haber finalizado en el primer puesto de la fase regular, contará con la ventaja de localía durante toda la serie.

Gimnasia y Ferro definen al otro finalista

El segundo boleto a las Finales se resolverá este martes cuando Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Ferro Carril Oeste disputen el quinto y decisivo encuentro de la semifinal.

La serie está igualada 2-2 y tendrá su capítulo final en el estadio Socios Fundadores de Comodoro Rivadavia.

Más allá de quién avance, Quimsa mantendrá la ventaja deportiva debido a su mejor ubicación en la fase regular.

La serie comenzará en Santiago

De acuerdo al calendario confirmado por la AdC, los dos primeros partidos se jugarán en el estadio Ciudad, donde Quimsa buscará hacerse fuerte para tomar ventaja en la definición.

Posteriormente, la serie se trasladará a Comodoro Rivadavia o a Caballito, dependiendo del rival que surja de la otra semifinal.

Las Finales mantendrán el tradicional formato 2-2-1-1-1, al mejor de siete encuentros.

Calendario completo de las Finales

Juego 1

Sábado 6 de junio

19.00

Estadio Ciudad (Santiago del Estero)

TV: TyC Sports 2

Juego 2

Lunes 8 de junio

21.00

Estadio Ciudad (Santiago del Estero)

TV: TyC Sports 2

Juego 3

Jueves 11 de junio

21.00

Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA)

TV: TyC Sports 2

Juego 4

Sábado 13 de junio

21.00

Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA)

TV: TyC Sports 2

Juego 5*

Miércoles 17 de junio

22.10

Estadio Ciudad (Santiago del Estero)

TV: TyC Sports 2

Juego 6*

Sábado 20 de junio

21.00

Socios Fundadores (Comodoro Rivadavia) o Héctor Etchart (CABA)

TV: TyC Sports 2

Juego 7*

Martes 22 de junio

21.00

Estadio Ciudad (Santiago del Estero)

TV: TyC Sports 2

* En caso de ser necesarios.

Quimsa va por un nuevo título

Con varios días por delante para preparar la serie, el equipo dirigido por Lucas Victoriano aguarda por conocer a su adversario mientras continúa con los entrenamientos en Santiago del Estero.

La Fusión buscará aprovechar la ventaja de localía y el gran momento colectivo que atraviesa para intentar sumar una nueva estrella a su historia y volver a consagrarse en la máxima categoría del básquet argentino.