Boca aprovecha el parate por el Mundial y realiza obras en la Bombonera

Mientras la dirigencia busca al reemplazante de Claudio Úbeda, el club inició trabajos de mantenimiento en el campo de juego aprovechando que no tendrá competencia oficial hasta fines de julio.

Hoy 16:24

El receso por el Mundial 2026 le abrió una ventana de trabajo a Boca Juniors, que decidió aprovechar la pausa en la competencia para realizar importantes tareas de mantenimiento en el césped de la Bombonera.

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Mientras la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme continúa avanzando en la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Claudio Úbeda, en Brandsen 805 comenzaron las obras para mejorar las condiciones del campo de juego de cara al segundo semestre.

Trabajos intensivos en el césped

Durante los últimos días, se observaron máquinas trabajando dentro del estadio, entre ellas una excavadora y un tractor, utilizadas para levantar sectores del terreno y realizar tareas de reacondicionamiento en la superficie.

El objetivo es optimizar las condiciones del suelo antes de llevar adelante una nueva siembra que permita recuperar y mejorar el estado general del campo.

Las labores forman parte de un plan de mantenimiento integral aprovechando que el equipo no volverá a disputar encuentros oficiales hasta finales de julio.

Un sector especialmente complejo

Los trabajos se concentraron inicialmente en una de las zonas más sensibles de la Bombonera: el sector cercano a los palcos.

Debido a la sombra permanente que genera la estructura del estadio, esa área recibe una menor exposición al sol, lo que dificulta el crecimiento uniforme del césped y obliga a implementar tratamientos específicos.

Por ese motivo, suele ser uno de los puntos que más atención demanda por parte de los encargados del mantenimiento.

Tiempo suficiente para trabajar

La ventaja para Boca es que el calendario ofrece varias semanas sin actividad oficial.

El equipo recién volverá a competir a fines de julio, cuando dispute el playoff de la Copa Sudamericana frente a O'Higgins de Chile y posteriormente inicie su participación en el Torneo Clausura.

Esa situación le permite al club desarrollar los trabajos sin la presión habitual que generan los partidos cada pocos días.

Una práctica habitual en los recesos

No es la primera vez que Boca aprovecha una pausa prolongada para realizar mejoras en la Bombonera.

Cada vez que el calendario ofrece un período extenso sin competencia, el club suele intervenir tanto el césped como distintos sectores de la infraestructura para mantener el estadio en óptimas condiciones.

En esta ocasión, además de las obras en el campo de juego, la institución atraviesa un momento clave en materia deportiva, con la elección del nuevo entrenador y la planificación del mercado de pases.

El foco puesto en el segundo semestre

Con el plantel licenciado, la búsqueda del nuevo DT en marcha y varias semanas por delante antes del regreso oficial, Boca trabaja en diferentes frentes para llegar de la mejor manera a una segunda mitad de año que tendrá como principales objetivos la Copa Sudamericana y el Torneo Clausura.

Mientras tanto, la Bombonera también se pone a punto para volver a recibir al Xeneize cuando la competencia regrese a fines de julio.