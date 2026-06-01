Se terminó el sueño de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros: cayó ante Berrettini en octavos

El argentino no pudo ante la potencia del italiano y se despidió del segundo Grand Slam de la temporada. Se va de París tras protagonizar uno de los grandes golpes del torneo al eliminar al número uno del mundo.

Hoy 14:45

La histórica actuación de Juan Manuel Cerúndolo en Roland Garros llegó a su fin este domingo. El tenista argentino cayó frente al italiano Matteo Berrettini en los octavos de final y se despidió del segundo Grand Slam de la temporada tras una destacada campaña sobre el polvo de ladrillo parisino.

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Berrettini se impuso en sets corridos por 6-3, 7-6 y 6-3, luego de dos horas y media de juego, para avanzar a los cuartos de final del certamen.

Un partido cuesta arriba para el argentino

Cerúndolo nunca logró encontrar la regularidad que había mostrado en sus presentaciones anteriores y cometió una importante cantidad de errores no forzados durante el encuentro.

Además, el desgaste físico acumulado durante la semana terminó jugando un papel determinante en el rendimiento del argentino, que mostró señales de cansancio durante varios pasajes del partido.

La exigencia venía siendo extrema para el zurdo, que en la ronda anterior protagonizó una verdadera batalla frente al español Martín Landaluce.

Aquel encuentro terminó con victoria de Cerúndolo por 6-4, 6-7, 7-6, 6-7 y 7-6, luego de cinco horas y 58 minutos de juego, uno de los partidos más extensos del torneo.

El golpe que sorprendió al mundo

Más allá de la derrota ante Berrettini, el paso de Cerúndolo por Roland Garros quedará marcado por una de las mayores sorpresas de esta edición.

El argentino había eliminado previamente al italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, en un resultado que dio la vuelta al mundo y lo convirtió en una de las revelaciones del torneo.

Esa victoria representó el punto más alto de una semana inolvidable para el tenista argentino.

La potencia de Berrettini marcó la diferencia

El partido enfrentó dos estilos completamente diferentes.

Mientras Cerúndolo suele construir sus puntos a partir de la consistencia, la movilidad y la paciencia desde el fondo de la cancha, Berrettini apostó a imponer condiciones con la potencia de su saque y su agresividad desde la derecha.

El italiano logró sostener esa estrategia durante todo el encuentro y encontró respuestas en los momentos clave para evitar cualquier reacción del argentino.

El regreso soñado del italiano

La clasificación tiene un valor especial para Berrettini, quien había estado ausente en las últimas cinco ediciones de Roland Garros debido a distintas lesiones.

Ahora buscará seguir avanzando en París cuando enfrente al ganador del cruce entre su compatriota Mario Arnaldi y el estadounidense Frances Tiafoe.

Por su parte, Cerúndolo se despide de Roland Garros con la frente en alto, tras firmar la mejor actuación de su carrera en un Grand Slam y demostrar que puede competir de igual a igual frente a los mejores jugadores del circuito.