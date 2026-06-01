A 10 días del Mundial 2026: el repaso de todas las participaciones de la Selección Argentina

La Albiceleste afrontará en Estados Unidos, Canadá y México su 19ª Copa del Mundo. A lo largo de la historia disputó seis finales y conquistó tres títulos mundiales.

Hoy 14:36

La cuenta regresiva ya está en marcha. A solo diez días del inicio del Mundial 2026, la Selección Argentina se prepara para disputar su decimonovena participación en la máxima cita del fútbol mundial, un torneo en el que construyó una de las historias más ricas y exitosas del planeta.

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Desde su debut en Uruguay 1930 hasta la consagración en Qatar 2022, la Albiceleste protagonizó finales memorables, conquistó tres estrellas y dejó una huella imborrable en cada generación.

El debut en la primera Copa del Mundo

La primera aparición argentina se produjo en el Mundial de Uruguay 1930, la edición inaugural organizada por la FIFA.

En aquel torneo, el seleccionado nacional llegó hasta la final, donde cayó por 4 a 2 frente al conjunto local en el estadio Centenario de Montevideo.

Esa actuación marcó el inicio de una historia que, décadas más tarde, convertiría a Argentina en una de las potencias más importantes del fútbol internacional.

Las tres estrellas que marcaron una era

La primera gran alegría llegó en el Mundial de Argentina 1978.

El equipo dirigido por César Luis Menotti derrotó 3 a 1 a Países Bajos en la final disputada en el estadio Monumental y conquistó su primer título mundial ante su gente.

Ocho años más tarde, en México 1986, la Selección volvió a tocar la gloria con Diego Armando Maradona como figura excluyente.

El conjunto de Carlos Salvador Bilardo venció 3 a 2 a Alemania Federal en una de las finales más recordadas de la historia y consiguió la segunda estrella.

La tercera llegó en Qatar 2022, con Lionel Messi como líder dentro de la cancha y Lionel Scaloni como conductor desde el banco.

En una final histórica frente a Francia, Argentina igualó 3 a 3 tras 120 minutos y se impuso 4 a 2 en los penales, en un partido considerado por muchos como la mejor final de todos los tiempos.

Las finales que quedaron pendientes

Además de sus tres consagraciones, la Selección disputó otras tres finales mundialistas.

En Italia 1990, el equipo de Bilardo cayó 1 a 0 ante Alemania en una definición marcada por la polémica arbitral.

La historia se repitió en Brasil 2014, cuando el conjunto dirigido por Alejandro Sabella perdió también 1 a 0 frente a Alemania en tiempo suplementario.

Junto con la derrota de 1930, esas son las tres ocasiones en las que Argentina quedó a un paso del título.

Una curiosidad histórica

Uno de los datos más llamativos de la historia mundialista argentina es que cada vez que logró alcanzar las semifinales terminó jugando la final.

Por ese motivo, la Albiceleste nunca disputó un partido por el tercer puesto en una Copa del Mundo.

Las ausencias en los Mundiales

A lo largo de la historia, Argentina solo estuvo ausente en cuatro ediciones.

No participó en Francia 1938 como protesta por la elección de la sede, tampoco en Brasil 1950 ni en Suiza 1954 por decisiones políticas internas, y quedó fuera de México 1970 tras no lograr la clasificación.

Todas las participaciones de Argentina en los Mundiales

1930: Finalista

Finalista 1934: Octavos de final

Octavos de final 1938: No participó

No participó 1950: No participó

No participó 1954: No participó

No participó 1958: Primera fase

Primera fase 1962: Primera fase

Primera fase 1966: Cuartos de final

Cuartos de final 1970: No clasificó

No clasificó 1974: Segunda fase

Segunda fase 1978: Campeón

Campeón 1982: Segunda fase

Segunda fase 1986: Campeón

Campeón 1990: Finalista

Finalista 1994: Octavos de final

Octavos de final 1998: Cuartos de final

Cuartos de final 2002: Fase de grupos

Fase de grupos 2006: Cuartos de final

Cuartos de final 2010: Cuartos de final

Cuartos de final 2014: Finalista

Finalista 2018: Octavos de final

Octavos de final 2022: Campeón

Con tres títulos, seis finales disputadas y una tradición que la ubica entre las selecciones más exitosas del planeta, Argentina volverá a presentarse en un Mundial con la ilusión intacta de seguir escribiendo páginas doradas en su historia y sumar una cuarta estrella que la mantenga en la cima del fútbol mundial.