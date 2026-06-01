Limpieza profunda en River: el presidente anticipó que se irán unos 15 jugadores del plantel

Stefano Di Carlo confirmó que el Millonario encarará una fuerte renovación en el próximo mercado de pases. También adelantó que el club será "muy agresivo" en la búsqueda de refuerzos.

Hoy 15:07

River Plate se prepara para un mercado de pases que promete ser uno de los más movidos de los últimos años. Con la reciente llegada de Pablo Longoria como director deportivo, la dirigencia ya comenzó a delinear una profunda reestructuración del plantel profesional.

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En ese contexto, el presidente Stefano Di Carlo sorprendió con una revelación contundente sobre el futuro inmediato del equipo.

“Van a salir en torno a 15 jugadores. Hemos decidido eso conjuntamente entre todos. Venderemos peor de lo que compramos y asumiremos una pérdida, pero cortaremos una situación que no es sostenible”, afirmó el dirigente en declaraciones a ESPN.

Una depuración masiva del plantel

Las palabras del presidente reflejan la intención de River de reducir considerablemente el número de futbolistas que integran el plantel profesional.

Di Carlo explicó que las salidas se darán bajo distintas modalidades y que no todos los casos terminarán necesariamente en transferencias.

“Las cesiones serán pocas, sobre todo juveniles. En otros casos directamente les podemos dar el pase en su poder”, reconoció.

De esta manera, la dirigencia busca optimizar recursos y reconfigurar una plantilla que consideran sobredimensionada.

Una decisión consensuada

El mandatario aclaró que la determinación de avanzar con una fuerte depuración no surgió de manera improvisada.

Según explicó, la planificación comenzó antes incluso de la finalización de la temporada y contó con la participación de todos los sectores involucrados en el fútbol profesional.

“Habían decisiones que ya estaban tomadas en la previa a la final con la mesa de trabajo junto a Enzo Francescoli, el director deportivo y el entrenador”, señaló.

River irá fuerte al mercado

Además de confirmar numerosas salidas, Di Carlo dejó en claro que River buscará reforzarse con nombres de jerarquía.

“Vamos a ser muy agresivos en este mercado, tanto en ingresos de jugadores como en salidas. He instruido al director deportivo analizando todo”, aseguró.

La idea de la dirigencia es reducir la cantidad de contratos para concentrar la inversión en un grupo más reducido de futbolistas que marquen la diferencia.

Menos jugadores y más jerarquía

El presidente explicó que uno de los problemas actuales pasa por el elevado costo que representa sostener una plantilla tan extensa.

“Nadie pregunta por el costo de la plantilla, de cómo sostener todos los contratos laborales. En el fútbol uno ve los costos de los pases, pero tenemos que sacar 15 y con esos mismos recursos concentrarlos en 5 o 7 jugadores”, concluyó.

Con esta estrategia, River apunta a encarar una renovación profunda de cara al segundo semestre, buscando un plantel más corto, competitivo y con incorporaciones de peso para afrontar los desafíos que vienen.