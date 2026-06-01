Ecuador presentó su lista para el Mundial con dos finalistas de Champions y tres figuras del fútbol argentino

Beccacece dio a conocer la nómina de 26 futbolistas convocados para la gran cita en Norteamérica. El conjunto tricolor apuesta fuerte por su denominada “generación dorada”.

Hoy 14:58

La Selección de Ecuador ya tiene definidos a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026. El entrenador argentino Sebastián Beccacece oficializó la nómina a través de un emotivo video que rindió homenaje a los migrantes ecuatorianos y que sirvió como punto de partida para la ilusión de todo un país de cara a la Copa del Mundo.

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La expectativa es enorme en torno a una camada de jugadores que muchos consideran una auténtica "generación dorada", capaz de llevar a la Tri a protagonizar la mejor actuación mundialista de su historia.

Una defensa de primer nivel

Entre las principales figuras de la convocatoria aparecen dos nombres que llegan en un momento excepcional: Willian Pacho y Piero Hincapié.

El defensor del Paris Saint-Germain y el zaguero del Arsenal fueron protagonistas de una temporada histórica en Europa y recientemente disputaron la final de la Liga de Campeones, consolidándose entre los mejores defensores sudamericanos del momento.

A ellos se suma el experimentado lateral Pervis Estupiñán, otro de los pilares de la estructura ecuatoriana.

Moisés Caicedo, el líder de la nueva generación

El gran referente futbolístico del equipo es Moisés Caicedo.

El mediocampista del Chelsea, considerado uno de los mejores volantes centrales del mundo, llega al Mundial como el motor del equipo de Beccacece y una de las principales cartas de Ecuador para competir ante las potencias.

Con apenas 24 años, ya es uno de los líderes naturales del plantel.

Presencia del fútbol argentino

La lista también incluye a tres futbolistas que actualmente juegan en la Liga Profesional Argentina.

Se trata del arquero Hernán Galíndez, de Huracán, el delantero Jordy Caicedo, también en el Globo, y el joven mediocampista Kendry Páez, quien milita en River Plate.

Juventud y experiencia para hacer historia

El proyecto de Beccacece apuesta a una combinación equilibrada entre jóvenes talentos y futbolistas de amplia trayectoria internacional.

En ese contexto, las nuevas figuras compartirán vestuario con referentes como Enner Valencia, máximo goleador histórico de la selección, y otros nombres con recorrido en competencias de primer nivel.

El objetivo será superar la mejor actuación de Ecuador en una Copa del Mundo, registrada en Alemania 2006, cuando alcanzó los octavos de final.

Una Eliminatoria que alimentó la ilusión

Las credenciales con las que llega Ecuador son más que interesantes.

A pesar de haber comenzado las Eliminatorias con una sanción de tres puntos, la Tri logró recuperarse y finalizó en el segundo puesto de la clasificación sudamericana, incluso por encima de selecciones como Brasil y Colombia.

Ese rendimiento fortaleció la confianza de un equipo que llega al Mundial como uno de los posibles protagonistas sorpresa del torneo.

Cuándo debuta Ecuador en el Mundial

La selección ecuatoriana integrará el Grupo E y tendrá su estreno el próximo 14 de junio en Filadelfia frente a Costa de Marfil.

Luego deberá enfrentar a Alemania y Curazao en una zona que promete ser una de las más competitivas de la fase inicial.

Los 26 convocados de Ecuador para el Mundial 2026

Arqueros

Hernán Galíndez (Huracán)

Gonzalo Valle (Liga de Quito)

Moisés Ramírez (AE Kifisia)

Defensores

Willian Pacho (Paris Saint-Germain)

Piero Hincapié (Arsenal)

Joel Ordóñez (Brujas)

Félix Torres (SC Internacional)

Pervis Estupiñán (AC Milan)

Yaimar Medina (Genk)

Ángelo Preciado (Atlético Mineiro)

Jackson Porozo (Tijuana)

Mediocampistas

Moisés Caicedo (Chelsea)

Jordy Alcívar (Independiente del Valle)

Denill Castillo (Midtjylland)

John Yeboah (Venezia)

Alan Franco (Atlético Mineiro)

Pedro Vite (Universidad Nacional)

Kendry Páez (River Plate)

Delanteros

Nilson Angulo (Sunderland)

Gonzalo Plata (Flamengo)

Enner Valencia (Pachuca)

Jordy Caicedo (Huracán)

Kevin Rodríguez (Royale Union Saint-Gilloise)

Jeremy Arévalo (Stuttgart)

Alan Minda (Atlético Mineiro)

Anthony Valencia (Royal Antwerp)

Con una base sólida, futbolistas consolidados en Europa y una Eliminatoria que dejó grandes sensaciones, Ecuador buscará dar el golpe en el Mundial 2026 y confirmar que esta generación está preparada para hacer historia.