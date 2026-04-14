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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 ABR 2026 | 22º
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Pablito Castillo llega a Santiago del Estero con su show explosivo a pura risa

El fenómeno del humor argentino, con más de 22 millones de seguidores, llega con “La Risa que me Parió” este jueves 16 de abril a las 21 hs en el Teatro 25 de Mayo.

Hoy 18:33
Pablito Castillo

Tras arrasar en Villa Carlos Paz, presenta un espectáculo pensado para toda la familia, donde recorre su historia y da vida a sus personajes más queridos, como “La Pelo” y “El Sugar”, combinando humor, emoción y una puesta en escena de gran nivel.

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Con un ritmo dinámico, múltiples cambios de vestuario y una conexión única con el público, el show se convierte en una experiencia que va más allá del escenario y promete risas de principio a fin.

Una propuesta imperdible para disfrutar en familia o con amigos. Entradas en venta, se recomienda adquirirlas con anticipación.

TEMAS Teatro 25 de Mayo Pablito Castillo

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