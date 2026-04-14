La receta ideal de budín casero para disfrutar la merienda del domingo

Descubre cómo preparar un delicioso budín casero y húmedo, ideal para la merienda de los domingos en compañía del mate.

Hoy 19:45

El domingo tiene un ritmo particular, marcado por la tranquilidad y la pausa, lo que lo convierte en el momento ideal para disfrutar de una merienda que se transforma en un ritual familiar.

Entre los elementos que no pueden faltar en esta merienda dominical, se encuentra el budín casero, un postre húmedo y esponjoso que complementa a la perfección el mate y las charlas.

La gran ventaja de esta receta de budín es su sencillez; no requiere de habilidades culinarias avanzadas ni ingredientes difíciles de encontrar, lo que la hace accesible para todos los amantes de la cocina.

La clave de este budín radica en su textura: húmeda y suave, con un equilibrio perfecto entre dulzor y esponjosidad que lo hace irresistible para compartir.

Para comenzar, en un bowl se mezclan los huevos y el azúcar hasta lograr una crema clara y aireada, un paso fundamental para obtener la esponjosidad deseada.

A continuación, se añaden el aceite y la leche, que aportan la humedad necesaria, y se incorpora la harina lentamente, integrando cada ingrediente con paciencia para evitar grumos.

Una vez que la mezcla está lista, se vierte en un molde enmantecado y enharinado, y se coloca en un horno precalentado, donde el budín empezará a crecer lentamente, llenando el hogar de un aroma dulce que anticipa la merienda.

Después de aproximadamente 40 o 45 minutos, y tras realizar la prueba del palillo, el budín estará listo para ser desmoldado y disfrutado en compañía de un buen mate, convirtiéndose en el símbolo de una tarde de domingo placentera.