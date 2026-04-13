Boca recibe a Barcelona de Ecuador en una noche clave por la Copa Libertadores antes del Superclásico

El Xeneize quiere volver a festejar en el certamen continental en la previa del duelo del domingo ante River en el Monumental.

Hoy 02:07

En la antesala del Superclásico ante River Plate, Boca Juniors afrontará este martes un nuevo compromiso internacional: desde las 21.30, recibirá a Barcelona SC en La Bombonera, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El objetivo será reafirmar su buen arranque y dar un paso firme en una zona exigente.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda llega en alza a nivel internacional. En su debut, consiguió un valioso triunfo por 2-1 ante Universidad Católica en Chile, un resultado que le permitió ganar confianza y posicionarse favorablemente en el grupo.

En el plano local, en cambio, viene de empatar 1-1 frente a Independiente en La Bombonera, en un partido en el que presentó una formación alternativa, justamente pensando en este duelo copero y en la seguidilla de compromisos que incluye el cruce ante River.

Para este encuentro, Boca pondrá lo mejor que tiene a disposición. La intención es hacerse fuerte como local y sumar tres puntos clave, incluso con el Superclásico a la vuelta de la esquina. El DT no guardará nada y solo mantiene una duda: la presencia de Miguel Merentiel, que arrastra una molestia. En caso de no llegar, su lugar sería ocupado por Milton Giménez.

Del otro lado estará un Barcelona necesitado. El conjunto ecuatoriano viene de caer en su debut frente a Cruzeiro y buscará recuperar terreno en un escenario siempre complejo. Se espera un rival que no solo se defienda, sino que también intente lastimar para llevarse algo de Buenos Aires.

Probable formación de Boca

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado, Leandro Paredes, Tomás Aranda; Miguel Merentiel o Milton Giménez y Adam Bareiro.

Probable formación de Barcelona SC

José Contreras; Bryan Carabalí, Álex Rangel, Javier Báez, Gustavo Vallecilla; Jhonny Quiñónez, Matías Lugo, Milton Céliz; Luis Cano, Héctor Villalba y Darío Benedetto.

Datos del partido

Hora: 21.30

21.30 TV: Fox Sports

Fox Sports Árbitro: Wilmar Roldán

Wilmar Roldán Estadio: La Bombonera

Boca buscará hacerse fuerte en casa y encaminar su clasificación, mientras que Barcelona intentará reaccionar para no quedar comprometido en el Grupo D de la Libertadores.