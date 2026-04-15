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Locura en Colonia Dora: se atrincheró en su casa y para no ser detenido hizo estallar una garrafa

El sujeto era buscado por violencia de género. Sufrió quemaduras en todo el cuerpo.

Hoy 06:43

Un hombre de 43 años, identificado como Edgardo Leguizamón, fue detenido tras protagonizar un hecho de violencia en Colonia Dora, departamento Avellaneda.

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De acuerdo con la investigación a cargo de la fiscal Florencia Garzón, el imputado agredió físicamente a su pareja, Juana Sosa, en la vía pública. La mujer logró escapar y refugiarse en la vivienda de una vecina cercana.

El acusado interceptó a la víctima en la vereda, la tomó del cabello e intentó obligarla a regresar a su domicilio, sin lograrlo. Posteriormente, regresó a su vivienda, donde ya se encontraba personal policial alertado por vecinos.

Según fuentes del caso, el hombre se negó a entregarse, profirió insultos y amenazó con provocar una explosión utilizando una garrafa. Minutos después, el artefacto explotó dentro del inmueble, lo que le provocó quemaduras de carácter superficial.

Tras el hecho, fue asistido y trasladado a un centro de salud, donde permaneció internado.

Una vez recibido el alta médica, fue trasladado a los tribunales de Añatuya, donde quedó detenido por disposición de la jueza Lami.

La causa fue caratulada como lesiones leves calificadas, daños y amenazas coactivas.

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