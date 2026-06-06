En una carrera accidentada, Colapinto terminó 15º en el GP de Mónaco y Antonelli volvió a festejar

El piloto argentino finalizó una posición por dejado de la que había obtenido en la clasificación. Por su parte, el italiano logró su quinta victoria consecutiva y sigue haciendo historia en la Fórmula 1.

Hoy 13:26

Franco Colapinto completó una carrera exigente y accidentada en el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1, donde finalizó en el 15° puesto con el Alpine. El argentino largó desde la 14ª posición y llegó a ubicarse 13°, pero una penalización en boxes y varios roces en el tramo final condicionaron sus posibilidades de avanzar.

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El inicio fue favorable para el pilarense, que pudo esquivar sin problemas el inconveniente de Max Verstappen, quien desertó por una falla mecánica en el Red Bull apenas comenzó la competencia. Esa situación permitió que Colapinto ganara una posición y se acomodara 13° en la fila india del callejero monegasco.

Durante buena parte de la carrera, el argentino quedó en el segundo pelotón, intentando recortar la diferencia con el Audi de Nico Hülkenberg y defendiendo su lugar ante Arvid Lindblad, de Racing Bulls. Una parada temprana del alemán para cambiar neumáticos le permitió avanzar un puesto en el clasificador.

Sobre la vuelta 30, Colapinto buscaba acercarse al Williams de Carlos Sainz cuando llegó el momento de su detención. El piloto de Alpine cumplió con su parada en el giro 33, pero al regresar a pista excedió el límite de velocidad en la calle de boxes y recibió una penalización de 5 segundos.

La sanción también alcanzó a otros protagonistas, entre ellos su compañero Pierre Gasly, Lewis Hamilton, George Russell y Oscar Piastri, en una carrera que fue sumando tensión con el correr de las vueltas.

El tramo final terminó de complicar el domingo de Colapinto. Primero se produjo un incidente de Lance Stroll contra las defensas en la última curva, Anthony Nogues, lo que generó una neutralización. Luego, tras el relanzamiento, el local Charles Leclerc pisó una zona de asfalto sin adherencia y terminó con su Ferrari contra el TecPro, provocando una bandera roja en la vuelta 68.

Después de una interrupción cercana a los 45 minutos, la competencia se reanudó para completar las últimas vueltas. Allí, Colapinto perdió terreno por un roce con Fernando Alonso y luego por otro con Carlos Sainz en la curva del Puerto. Ese episodio lo retrasó al 15° lugar, posición en la que finalmente cruzó la meta.

Más allá del resultado, el argentino logró completar una prueba muy compleja en uno de los circuitos más exigentes del calendario, donde los errores se pagan caro y adelantar resulta prácticamente imposible.

Antonelli dominó en Mónaco y logró su primer Grand Chelem

La victoria quedó en manos de Andrea Kimi Antonelli, quien volvió a demostrar por qué es el gran protagonista de la temporada. El joven italiano de 19 años se impuso con autoridad a bordo del Mercedes y sumó su quinta victoria consecutiva en la Fórmula 1.

El piloto de Bologna dominó desde el inicio y consiguió su primer Grand Chelem en la categoría: largó desde la pole position, lideró toda la carrera y marcó el récord de vuelta. Una actuación contundente que reafirma su candidatura al título en su segunda temporada dentro de la máxima.

Antonelli aprovechó rápidamente la deserción de Verstappen y tomó distancia sobre las Ferrari de Hamilton y Leclerc, además de su compañero George Russell. Con ritmo firme y sin cometer errores, controló la carrera incluso después de las neutralizaciones y la bandera roja.

En el relanzamiento final, el italiano mantuvo la punta sin sobresaltos y cerró una victoria de enorme peso en uno de los escenarios más prestigiosos del calendario.

Con este triunfo, Antonelli saldó una cuenta grande en su joven carrera: ganar en Mónaco, el circuito más emblemático de la Fórmula 1, y hacerlo con una demostración de autoridad absoluta.