Violencia en pleno centro: una patota atacó a un adolescente, le robó y destrozó un local

La víctima fue golpeada y amenazada con un cuchillo en una galería ubicada sobre Peatonal Absalón Rojas. En medio de las corridas, una vidriera terminó destruida y los agresores escaparon.

Hoy 13:47

Una violenta escena se registró durante la noche del sábado en pleno microcentro de la ciudad Capital, donde una patota atacó a un adolescente en el interior de una galería comercial y provocó daños en un local de indumentaria.

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El hecho ocurrió alrededor de las 20.30, en una galería ubicada sobre Peatonal Absalón Rojas, casi esquina Salta.

Según informaron fuentes policiales, la víctima, un adolescente de 17 años, caminaba junto a su hermana por los pasillos internos del complejo cuando fue abordado por un grupo de aproximadamente 15 jóvenes.

De acuerdo con la denuncia, los agresores rodearon al menor con la intención de sustraerle una gorra con visera de un equipo de básquet. Luego comenzaron a golpearlo en distintas partes del cuerpo y uno de ellos habría exhibido un cuchillo para amenazarlo.

En medio del ataque, la hermana de la víctima logró intervenir y quitar el arma blanca, evitando que la situación pasara a mayores.

La violencia también afectó a los comercios de la galería. Durante las corridas y agresiones, un local dedicado a la venta de indumentaria deportiva sufrió la rotura del cristal de su vidriera principal.

Tras el hecho, los integrantes del grupo se dieron a la fuga, mientras los damnificados radicaron las denuncias correspondientes en la Comisaría Comunitaria N° 1.

Interviene en la causa la fiscal de turno por Delitos Comunes de Capital, Dra. Fernanda Vittar, quien ordenó pericias para constatar los daños en el comercio y dispuso tareas investigativas a cargo de la Brigada Interna de la dependencia policial.

Los investigadores trabajan para identificar a los autores del ataque, quienes permanecen prófugos.