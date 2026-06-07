Marco Morelli remontó en Hungría y terminó séptimo en Moto3

El piloto ítalo-argentino sumó puntos importantes en Balaton Park, mientras que Valentín Perrone quedó sin clasificación tras verse involucrado en un múltiple accidente en el cierre de la carrera.

Hoy 13:01

Marco Morelli completó una destacada actuación en el Gran Premio de Hungría de Moto3 al finalizar en el séptimo puesto en el circuito de Balaton Park, por la octava fecha del campeonato.

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El piloto ítalo-argentino del Aspar Team tuvo que trabajar duro para cerrar la carrera entre los diez mejores. Había largado séptimo y llegó a ubicarse entre los primeros puestos, pero una pasada de largo en una curva lo retrasó hasta la 16ª posición.

Desde allí, Morelli inició una buena remontada, recuperó terreno y logró terminar séptimo, sumando puntos importantes para escalar al tercer lugar del campeonato, con 77 unidades.

La competencia tuvo un cierre dramático en la última vuelta. David Muñoz cayó luego de un contacto con Álvaro Carpe y quedó sobre la pista. Brian Uriarte y Valentín Perrone no pudieron esquivarlo y también terminaron en el suelo.

Los tres pilotos fueron asistidos por el personal médico y no sufrieron lesiones de gravedad. Tras el incidente, la dirección de carrera mostró la bandera roja y dio por finalizada la prueba.

La clasificación oficial se tomó con una vuelta menos de las 20 previstas. Esa decisión mantuvo el triunfo de Máximo Quiles y las posiciones del podio, pero dejó sin clasificación a Perrone, que marchaba séptimo cuando ocurrió el accidente.

Con este resultado, Valentín Perrone quedó en el séptimo puesto del campeonato, con 60 puntos.

La victoria fue para Quiles, quien consiguió su quinto triunfo de la temporada tras sus éxitos en Brasil, España, Francia y Cataluña. David Almansa terminó segundo y Álvaro Carpe completó el podio. En tanto, Rico Salmela fue cuarto tras evitar el accidente del cierre.

En el campeonato, Quiles se mantiene como líder con 170 puntos, con 59 unidades de ventaja sobre Carpe y 93 por delante de Morelli.

La próxima fecha del Mundial de Moto3 se disputará entre el 19 y el 21 de junio en Brno, donde se correrá el Gran Premio de República Checa.