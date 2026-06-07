Las lluvias comenzaron a generar complicaciones en el sudeste de Santiago del Estero: ¿llegarán a la Capital?

Las precipitaciones generaron anegamientos y dificultades para circular en los departamentos Avellaneda y General Taboada. Se esperan chaparrones y lluvias aisladas, mientras continúa vigente una alerta amarilla para el este provincial.

Hoy 12:36

La inestabilidad anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional comenzó a generar complicaciones este domingo en el sudeste de Santiago del Estero, donde una intensa lluvia provocó calles anegadas y dificultades para circular.

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Las zonas afectadas corresponden a localidades de los departamentos Avellaneda y General Taboada, donde en pocos minutos el agua acumulada superó la capacidad de desagües en algunos sectores.

La situación provocó inconvenientes en calles, avenidas y accesos, con presencia de charcos profundos y baja visibilidad. Por este motivo, los conductores debieron circular con mayor precaución y reducir la velocidad.

El fenómeno se dio en una jornada que ya había sido anticipada como inestable para gran parte de la provincia. Durante la mañana, Diario Panorama informó que se esperaban tormentas aisladas, chaparrones y lluvias en distintos momentos del día.

A las 12, en la ciudad Capital, la temperatura era de 20,7°C, con una humedad del 61%. Para la tarde se esperan chaparrones, mientras que hacia la noche podrían registrarse lluvias aisladas, con una probabilidad de precipitaciones cercana al 40%.

Además, se mantiene vigente una alerta amarilla para el este santiagueño, por lo que no se descarta que continúen las precipitaciones durante las próximas horas.

De acuerdo con el pronóstico, para el inicio de la semana las condiciones tenderían a mejorar, aunque se mantendría el cielo con abundante nubosidad y un leve descenso de la temperatura.