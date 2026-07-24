Sebastián Villa tras su vuelta a Boca: "Disculpas a la hinchada si se sintió ofendida en algún momento"

El delantero colombiano volvió a vestir la camiseta del Xeneize ante O’Higgins por la Copa Sudamericana. Fue silbado en la previa, pero su actuación generó un cambio en el público, que terminó reconociéndolo cuando fue reemplazado.

23/07/2026

Sebastián Villa volvió a jugar en Boca después de más de tres años y tuvo una noche cargada de emociones en la Bombonera. El delantero colombiano fue recibido con una fuerte silbatina por los hinchas, pero su actuación ante O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana, hizo cambiar el clima y terminó siendo despedido con aplausos.

La reacción inicial de la gente estuvo relacionada con la polémica salida del futbolista del club, su condena por violencia de género en 2023, la demanda que inició contra Boca y su acercamiento a River durante el último mercado de pases. Por eso, cuando la voz del estadio anunció su nombre antes del partido, los silbidos bajaron desde las cuatro tribunas.

Sin embargo, Villa respondió dentro de la cancha. El colombiano mostró su habitual desequilibrio por el sector izquierdo, generó peligro durante buena parte del partido y fue una de las principales armas ofensivas del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

Cuando fue reemplazado por Kevin Zenón sobre el final del encuentro, la reacción fue completamente diferente. Los silbidos se transformaron en aplausos y el delantero recibió el reconocimiento de los hinchas luego de una actuación que dejó una buena impresión.

“Creo que hice un gran trabajo, un gran esfuerzo, y eso la gente lo vio. Disculpas a la hinchada si se sintió ofendida en algún momento. Yo siempre voy a estar aquí, en mi casa, y lo voy a demostrar dentro de la cancha”, expresó Villa después del partido.

Sobre el encuentro, que terminó con triunfo de Boca por 1-0 gracias al gol de Miguel Merentiel, el colombiano analizó: “Creo que hicimos un gran partido. Son los primeros 90 minutos, vamos paso a paso y esperamos seguir creciendo”.

El polémico regreso de Villa a Boca

El último partido de Sebastián Villa con la camiseta de Boca había sido el 1° de junio de 2023, ante Arsenal. Poco después, fue declarado penalmente responsable por amenazas coactivas y lesiones leves calificadas y condenado a dos años y un mes de prisión, aunque la pena no fue de cumplimiento efectivo.

Luego de aquella situación, la dirigencia de Boca decidió que el futbolista no volviera a jugar en el club. Tras un breve período sin actividad, Villa continuó su carrera en el Beroe Stara Zagora de Bulgaria y posteriormente regresó al fútbol argentino para vestir la camiseta de Independiente Rivadavia.

En Mendoza recuperó protagonismo, fue una de las figuras del fútbol argentino y logró importantes objetivos, entre ellos la Copa Argentina 2025 y la participación en la Copa Libertadores. Ese rendimiento llevó a Boca a pagar 6,5 millones de dólares por la totalidad de su pase.

El presidente Juan Román Riquelme había defendido su regreso y sostuvo que el futbolista merecía una segunda oportunidad: “Cuando pasó eso, acá no jugó más. Se fue a Mendoza y nadie se preguntaba nada. Él ya cumplió su sentencia y yo creo que en la vida todos merecemos una segunda oportunidad”.

Ahora, Villa tendrá el desafío de transformar ese primer reconocimiento en una nueva etapa dentro de Boca, donde su regreso comenzó con silbidos, pero terminó con aplausos.