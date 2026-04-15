Partidazo en Alemania: Bayern Munich le ganó sobre el cierre al Real Madrid y se metió en las semis de la Champions

El un show de goles, el conjunto alemán destrabó el partido sobre el final, se impuso por 4 a 3 en el Allianz Arena, y avanzó de fase en el certamen más importante del mundo. Global 6 a 4 para los de Vincent Kompany.

Hoy 18:41

El Bayern Munich dejó afuera al Real Madrid en los cuartos de final de la UEFA Champions League tras una serie electrizante que tuvo de todo en el Allianz Arena. El empate 3-3 en los 90 minutos y el posterior golpe en el alargue le dieron a los alemanes el pase a semifinales, donde enfrentarán al Paris Saint-Germain.

El arranque fue una locura. Antes del minuto, Arda Güler aprovechó un error poco habitual de Manuel Neuer y puso en ventaja al Madrid. Pero la respuesta fue inmediata: tras un fallo de Lunin en un córner, Pavlovich marcó el 1-1. El ida y vuelta no dio respiro y el primer tiempo se transformó en un festival de goles.

El propio Güler volvió a aparecer con una joya para el 2-1, pero la alegría duró poco: Harry Kane empató rápidamente y, sobre el cierre de la primera mitad, Kylian Mbappé estampó el 3-2 para los españoles, que parecían encaminar la clasificación.

En el complemento, el Real Madrid controló gran parte del juego y estuvo cerca de liquidarlo, pero se encontró con un Neuer que, pese a su error inicial, sostuvo con vida al Bayern con varias atajadas clave. El punto de quiebre llegó a los 41 minutos, cuando Eduardo Camavinga fue expulsado por hacer tiempo.

Con un hombre más, el Bayern fue con todo y encontró el 3-3 en el arranque del alargue gracias a un golazo de Luis Díaz. Ya con el Madrid lanzado en ataque y sin respuestas, Michael Olise sentenció la historia con otro gran tanto que selló la clasificación alemana.

De esta manera, el Bayern alcanzó su 22ª semifinal de Champions y sigue en carrera por la Orejona. Enfrente tendrá al PSG, en un cruce que promete otro espectáculo de alto nivel en Europa.