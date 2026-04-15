En vivo: un Racing golpeado recibe a Botafogo en el Cilindro de Avellaneda por la Sudamericana

La Academia vuelve a jugar en condición de local tras dos golpes en los clásicos y necesita reafirmar su buen inicio internacional ante un rival con jerarquía.

Hoy 19:10

Racing Club recibirá este miércoles desde las 19.00 a Botafogo en el Estadio Presidente Perón por la segunda fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El equipo de Gustavo Costas buscará hacerse fuerte en casa y repetir lo hecho en la Recopa 2025 ante el conjunto brasileño, en un duelo clave para empezar a perfilar la clasificación.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO